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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة شمال سيناء: حملة للرقابة على عينات الملح في بئر العبد

سحب عينات من الملح
سحب عينات من الملح في نطاق مركز بئر العبد

نفذت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء ، حملة موسعة على الملاحات في مركز بئر العبد، للتأكد من مطابقة الملح المنتج للمواصفات، بناء على توجيهات الدكتور طارق شوكه  وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء.

قال الدكتور على عياط مدير الإدارة الصحية بئر العبد، إنه تم تشكيل لجنة برئاسة مدحت أبوالنور مدير المكتب المركزى لمراقبة الأغذية بالإدارة للمرور علي المساحات ومصانع الملح.

ضمت اللجنة في عضويتها كل من: هانى عبدالجليل وسامح سعيد المفتشين الصحيين بالإدارة. 

 

سحب عينات 

 

وتفقدت اللجنة على عدد من الملاحات ومصانع  الملح  في نطاق مركز  بئر العبد، وتم سحب عينات من خطوط الإنتاج  في جميع مراحلها.

وسيتم إرسالها لمعامل وزارة الصحة ،لقياس نسبة اليود بالملح ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات القياسية  للاستهلاك الآدمي.

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بئر العبد حملة الملح المواصفات عينات

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