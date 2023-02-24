لغزارة الأمطار .. انهيارات في الطرق بـ الأردن وتحرك عاجل من السلطات

شهد شارع قرب جسر الخريشية بمحافظة جرش الأردنية انهيارات نتيجة الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة.

وفي تحرك عاجل له؛ تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني ووزير النقل المهندس ماهر أبو السمن المنطقة التي بها انهيارات للوقوف على الأضرار التي سببها انهيار الجدار الاستنادي "قابيون" الذي انهار في منطقة الجبل الأخضر نتيجة غزارة الأمطار .



وأكد الوزير أبو السمن خلال الجولة التي رافقته فيها، أمين عام الوزارة ناديا المصالحة، ولجنة فنية ممثلة بنقيب الجيولوجيين، ونقابة المهندسين على أهمية معالجة الاختلالات في منطقة الانهيار من خلال خطة شراكة مع البلدية لإنهاء الأضرار الناتجة عنه حفاظا على سلامة المواطنين .



وبدوره؛ لفت رئيس بلدية جرش الكبرى، أحمد هاشم العتوم إلى أن البلدية على جاهزية للتعاون من أجل إعادة وتصويب الأوضاع للطرق التي حدثت فيها الانهيارات ومعالجة البنية التحتية في الجدار الاستنادي "قابيون" الذي انهار في منطقة الجبل الأخضر نتيجة غزارة الأمطار .



من جانبها؛ قالت مديرة أشغال جرش المهندسة بسمة بني مصطفى، إن هناك تنسيقا مستمرا مع البلدية ومتابعات مستمرة للمواقع التي حدثت فيها الانهيارات خلال المنخفض الجوي، مثمنة متابعات الوزير الميدانية والاطلاع على ارض الواقع على الاختلالات حفاظا على سلامة المواطنين .