توابل تناولها يوميا يصيب بأمراض القلب .. تعرف عليها

يعتبر الملح العدو الأول للإنسان نظرا لأضراره العديدة.. وقد كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة بوسطن، إلى أن استهلاك الملح بكثرة قد يزيد من خطر الموت المبكر لمرضى قصور القلب.



مخاطر استهلاك الملح



أفاد الباحثون، أنه لطالما ارتبط استهلاك الملح بكميات كبيرة بارتفاع ضغط الدم ، مما يزيد من خطر الإصابة بفشل القلب ويمكن أن يفاقم فشل القلب الحالي.





أوضح الباحثون، أنته يضطر العديد من الأشخاص المصابين بقصور القلب إلى تقييد نظامهم الغذائي بشدة وتجنب إستهلاك الملح بكميات زائدة، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.



ووجد الباحثون، أن مرضى قصور القلب الذين يتبعون نظامًا غذائيًا، ويستهلكون الأملاح بكميات كبيرة كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 80 في المائة من أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا بكميات أقل من الملح.

مخاطر استهلاك الملح



وقال الدكتور أنيرود باليشيرلا ، من كلية الطب بجامعة كريتون في أوماها ، نبراسكا وقاد الدراسة: “لا يزال الحد من استهلاك الملح قد يساهم في إدارة قصور القلب” .



وأفاد الباحثون، أنه يؤدي استهلاك كميات كبيرة من الملح إلى زيادة احتباس السوائل في الجسم ، مما يزيد من حجم الدم داخل الأوعية الدموية، والذي يزداد ضغط الدم ، مما يزيد من نسبة الإصابة بأمراض القلب.