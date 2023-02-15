علاج الإمساك في دقيقة واحدة وبدون دواء

قد نصاب من حين لآخر بالإمساك بدون سبب واضح.. من المعروف أن الإمساك المزمن هو مرض ناتج عن حدوث اضطرابات في القولون أو الجهاز الهضمي، ويتسبب في مشاكل أثناء التبرز.

أنواع الإمساك وخطوات بسيطة لعلاجه بدون أدوية

وقد يتسبب الإمساك العديد من المشاكل الصحية، لذا يبحث الكثيرون عن حل فعال لهذا المرض دون تناول أدوية وكيماويات تضر بصحتهم.

وقالت نيللي شمس استشاري التغذية العلاجية، الدكتورة، إن هناك سببان رئيسيان في إصابة الإنسان بالامساك، الأول هو إصابته بمرض يؤدي إلى الإمساك، كالإصابة بالبواسير، والثاني هو مشكلات في القولون.



وتابعت شمس عبر صفحتها الرسمية على تطبيق “تيك توك”، أن هناك طريقة فعالة لعلاج الامساك، في دقيقة واحدة، وهي بالمشيلنصف ساعة يوميا.

أنواع الإمساك وخطوات بسيطة لعلاجه

وأشارت شمس، إلى أنه يجب على مريض الامساك المشي لمدة نصف ساعة يوميا، وذلك لأنه يسهل من عملية التبرز، وحركة الأمعاء، ويجب أيضا شرب لتر ونص من الماء على مدار اليوم، مع لتر ونصف ماء ينقع بداخله قطع من الخيار طوال الليل، ويتم شربه نهارا.

وأكملت شمس حديثها، أنه عند حدوث الإمساك يجب مراعاة تناول وجبات تتضمن الخضروات كعنصر رئيسي بها أو بتناول طبق سلطة بجانب الوجبات الأساسية.

واختتمت نيللي، حديثها قائلة: "لو كل الخطوات دي مجابتش نتيجة، لازم نرجع للدكتور ضروري ونعرف سبب الامساك ونبدأ بعلاجه فورا لعدم حدوث مضاعفات".