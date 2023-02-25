عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 3 أشخاص لاتجارهم في النقد الأجنبي بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة عابدين الجزئية، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وبحوزتهم قرابة 2 مليون جنيه.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال الأمن من ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وبحوزتهم قرابة 2 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين) بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والاستفادة من العمولة وفارق سعر الصرف ، فضلاً عن قيامهم بتجميع مدخرات المصريين بالخارج من العملات الأجنبية وحجب دخولها البلاد وتسليم ما يعادل تلك العملات بالعملة الوطنية لذويهم والمقيمين داخل البلاد مما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد ، متخذان من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

تم استهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبصحبتهما (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين) مُستقلين سيارة، وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالي (1,900,000 مليون جنيه) .

وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولتهم نشاطاً غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد وتحويل العملات المالية خارج البلاد بطرق غير مشروعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس 3 أشخاص حبس أشخاص الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى النقد الأجنبي النقد جنيه عابدين القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: لم نرصد أي زلازل في الوقت الحالي.. ونجري تحليلا للبيانات للتأكد

فرصة اتجوز بسرعة.. أسعار الذهب تتراجع بقوة وعيار 21 الآن مفاجأة

خسائر فادحة.. أسعار الذهب تواصل مسلسل التراجع في مصر اليوم

قرار عاجل لكولر .. استبعاد 7 لاعبين من مواجهة صن داونز

وجهة جديدة.. فرج عامر يُفجّر مفاجأة عن مستقبل محمود كهربا.. تفاصيل

بعد انتشار الدجاج المجمد في الأسواق.. 3 علامات لاكتشاف الفراخ الفاسدة

دعوه يرحل.. نجم ليفربول يهاجم محمد صلاح.. وتفاصيل محادثات الفرعون مع برشلونة

مقابل ديانج| مهاجم جديد بالأهلي بـ 2 مليون دولار .. مفاجأة

موضوعات متعلقة

تنحي قاضى دعوى مرتضى منصور ضد محامي| أعرف السبب

تأييد تغريم عبد الناصر زيدان 200 ألف جنيه لصالح تامر أمين

مد أجل الحكم على استئناف تامر أمين لتغريم عبد الناصر زيدان

عاجل| تأييد قرار التحفظ على أموال البلوجر هدير عاطف وطليقها

بعد قليل.. محاكمة المتهمين المتورطين في وفاة «صيدلي حلوان»

حبس شخصين حاولا سرقة آخر بالإكراه في عابدين

حبس عصابة مسلحة لسرقة الأكشاك بمدينة بدر

حبس عصابة سرقة الأسلاك النحاسية من أجهزة المقاومة بالقاهرة

ترشيحاتنا

مفاجأة في سرقة 1.5مليون جنيه من بريد دمياط.. التحريات تكشف منفذ الجريمة

صعود سعر الدولار عالميا إلى أعلى مستوى في 7 أسابيع

تراجع في أسعار الدواجن المحلية.. مفاجأة بشأن الفراخ البرازيلي.. الكتكوت ينخفض لـ 20 جنيها

طريقة عمل الفطير المشلتت بالقشطة

أرواح غامضة وثعابين وأمراض قاتلة وأسرار خفية ..15 مكانًا حول العالم ممنوع زيارتها |تفاصيل

5 أوقات لرفع الأعمال طوال العام.. مهمة لكل مسلم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 صور من مسلسل الصفارة لـ أحمد أمين | شاهد

من المطار.. شاهد | درة تتألق بالأسود ولوك كاجوال

صور صادمة لبيع دجاج ميت | شاهد

لن تتوقع.. سعر جمبسوت تارا عماد يثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو

قضينا أوقاتا رائعة.. الفتاة الفرنسية تكشف تفاصيل اعتداء سعد لمجرد عليها

هزات أرضية متتالية .. هل دخلت مصر حزام الزلازل ؟

أماكن بيع الفراخ البرازيلي المجمدة وقائمة أسعارها

مفاجآت في أسعار الأرز بعد قرار استيراد 50 ألف طن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ