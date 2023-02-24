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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

900 مليار جنيه .. حياة كريمة تعلن مشروع تطوير الريف المصري

حياة كريمة
حياة كريمة

أكد الإعلامي محمد الباز انه قد استوقفه منشور علي صفحة مؤسسة حياة كريمة عبر الـ "Facebook"، وهو المشروع القومي لتطوير الريف المصري، وقد استوقفه الرقم وهو 900 مليار جنيه في مشروع مصري 100% بـ بالاستثمارات تتجاوز الـ ٩٠٠ مليار حتي الان.

أوضح محمد الباز خلال برنامجه “اخر النهار" المذاع عبر فضائية "لنهار"، أن مشروع حياة كريمة لتطوير الريف تنفيذ إيدي مصرية وجميع المواد المستخدمة للبناء مصرية، وتمويل مالي مصري خالص وهذا المشروع سيستفيد منه 60 مليون مواطن بمصر وأن هؤلاء الناس كانوا من حقهم أن يعيشوا مثل باقي البشر.

حقوق المواطنين في حياة كريمة

تابع ان نحن نتحدث عن قرى في مصر لم يكن بها صرف صحي والخدمات الحكومية هناك كانت سيئة سواء كانت مستشفيات أو مدارس ولكن الدولة بدأت أن تفكر جيدا في أن هؤلاء المواطنين لهم حق في الحياة الكريمة فبدأت بعمل هذا المشروع متابعا أن هذا الرقم ٩٠٠ مليار هو حتى الآن بمعنى انه مرشح للزيادة حتى يعيش الناس حياة كريمة وجيدة.

ونوه ان هو هذا اكبر رد على الناس التي تتساءل الفلوس بـ تروح فين في البلد  الفلوس يتم عمل بيها مشروعات تفيد بلدنا مصر والمواطنين وسيكون لها عائد كبير.

حياة كريمة الإعلامي محمد الباز Facebook الريف المصري الخدمات الحكومية مدارس مستشفيات

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