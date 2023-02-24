باراجواي تصنف جماعة الإخوان الإرهابية على أنها تهدد الأمن والاستقرار |تفاصيل

أكد العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أنه و‏ قد تقدم أحد أعضاء البرلمان في دولة باراجواي بتقرير موسع وكبير ملئ بالمعلومات عن نشاط جماعة الإخوان في كل دول العالم المختلفة استنادا إلى أمور جرى البعض منها في مصر والبعض الاخر جرى في بعض من الدول العربية.

وأوضح خالد عكاشة خلال مداخلة هاتفية له في برنامج آخر النهار تقديم الإعلامي محمد الباز المذاع عبر فضائية "النهار" أن، البرلمان قد عاد خطوات إلى الخلف وتحدث عن نشاط جماعة الإخوان في دولة أفغانستان وتحالفه مع تنظيم القاعدة.

وتابع أنهم كانوا ينظرون إلى الموضوع من زاوية مختلفة وبالطبع دولة مثل باراجواي ليس لها أي مشاكل سياسية مع جماعة الإخوان ولا يوجد أي شكل من أشكال الخلافات السياسية مع الإخوان لذلك الأمر فيه نوع من الحيادية والتجرد يجعل كلام البرلمان في باراجواي كلام مهم.

أغلبية كاسحة

وأشار الى أن القرار المتخذ حيثياته مهمه جدا وان جماعة الإخوان تعد المرجعية الأيديولوجية لكل التنظيمات المسلحة التي تهدد الأمن والسلم العالمي وهذا ما قاله البرلمان في باراجواي قبل ان يتخذ هذا القرار وعندما وضع البرلمان امام التصويت صوت بهذا القرار بـ اغلبية كاسحة.