الكشف الطبى على 528 حالة مرضية بقرية القسيمة بوسط سيناء

قدمت القافلة الطبية التي زارت قرية القسيمة مركز الحسنة محافظة شمال سيناء، خدماتها للمواطنين بتوقيع الكشف الطبي علي 528 حالة في مختلف التخصصات الطبية علي مدار يومين متتاليين.

وذلك بالتعاون مع رئاسة مركز ومدينة الحسنة والإدارة الصحية بالحسنة وتحت رعاية محافظ شمال سيناء والمحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة وتحت إشراف ومتابعة محمد أحمد المغربي سكرتير عام المركز والمدينة.



وتم إجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة للحالات المرضية وتم صرف العلاج لهم بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع الأهالي بالمركز والمدينة.



الطب البيطري

و أسفرت جهود القافلة ، في مجال الطب البيطري عن إجراء الفحص والكشف علي عدد 107 حالات من الحيوانات المريضة وتم صرف العلاج لجميع الحالات بالمجان بالإضافة إلى تقديم التوعية والإرشادات اللازمة للسادة المربين.

وأكد المحاسب سعد بغدادي على تقديم كافة أوجه الدعم للقافلة الطبية بالتعاون الكامل من قبل رئاسة مركز ومدينة الحسنة والأجهزة التنفيذية بالمدينة لتحقيق أكبر استفادة لأهالي مركز ومدينة الحسنة وتحقيق أهداف القافلة في تقديم الرعاية الطبية للفئات الأكثر احتياجا بقري الحسنة.

