انطلاق برنامج الهبد الاقتصادي للدكتور علي الإدريسي.. الإثنين

يستعد الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، لإطلاق برنامج اقتصادى أسبوعي على موقع صدى البلد ، تحت عنوان " الهبد الاقتصادى".

ويناقش برنامج " الهبد الاقتصادي" كافة الأخبار والمعلومات الاقتصادية المتداولة بين المواطنين وتصحيح المفاهيم المغلوطة والمعلومات الاقتصادية بشكل علمى صحيح، ومن المقرر عرض برنامج " الهبد الاقتصادى" يوم الاثنين من كل اسبوع.



الدكتور على الإدريسي، هو أستاذ الاقتصاد المساعد بالأكاديمية العربية للنقل البحري،أستاذ الاقتصاد فى مدينة الثقافة والعلوم بمدينة ٦ أكتوبر، و عضو الجمعية المصرية للإحصاء والتشريع، عضو الجمعية المصرية للقانون الدولى، وله خبرة كبيرة في التواجد الاعلامى منذ عام ٢٠١٤ كمحلل اقتصادى لدى عديد من القنوات المحلية و الدولية.