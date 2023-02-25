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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انطلاق برنامج الهبد الاقتصادي للدكتور علي الإدريسي.. الإثنين

برنامج الهبد الاقتصادى
برنامج الهبد الاقتصادى

يستعد الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، لإطلاق برنامج اقتصادى أسبوعي على موقع صدى البلد ، تحت عنوان " الهبد الاقتصادى".

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ويناقش برنامج " الهبد الاقتصادي" كافة الأخبار والمعلومات الاقتصادية المتداولة بين المواطنين وتصحيح المفاهيم المغلوطة والمعلومات الاقتصادية بشكل علمى صحيح، ومن المقرر عرض برنامج " الهبد الاقتصادى" يوم الاثنين من كل اسبوع.


الدكتور على الإدريسي، هو أستاذ الاقتصاد المساعد بالأكاديمية العربية للنقل البحري،أستاذ الاقتصاد فى مدينة الثقافة والعلوم بمدينة ٦ أكتوبر، و عضو الجمعية المصرية للإحصاء والتشريع، عضو الجمعية المصرية للقانون الدولى، وله خبرة كبيرة في التواجد الاعلامى منذ عام ٢٠١٤ كمحلل اقتصادى لدى عديد من القنوات المحلية و الدولية.

على الإدريسي برنامج اقتصادى الخبير الاقتصادي موقع صدى البلد ٦ اكتوبر

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