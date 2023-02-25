الكيلو بـ16 جنيهًا.. توقعات بانخفاض أسعار الأرز تزامنا مع الاستيراد من الهند

لمحاربة جشع التجار..

كشفت تقارير نشرتها صحف هندية أن الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر طرحت مناقصة عالمية لاستيراد 25 ألف طن من الأرز الأبيض من الهند بأسعار قد تصل إلى 16 جنيهًا للكيلو مقابل 24 جنيهًا للأرز المحلي، وسط توقعات بتراجع أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة.

يقول التجار إن الأرز الهندي لا يزال الطلب عليه مرتفعًا في السوق العالمية مع انضمام الدول الأوروبية ومصر إلى قائمة الدول التي تبحث عنه.

وقال رئيس رابطة مصدري الأرز في الهند: "نشهد عودة الطلب على الأرز الهندي إلى الظهور بعد أن شهدنا انخفاضًا في الأشهر الثلاثة الماضية.

وكشفت تقارير محلية أن ذروة النزول بالسعر ستكون بعد اليوم العاشر من رمضان المقبل (أول إبريل)، بالإضافة إلى بدء وصول الدفعات الأولى من الأرز الهندي، التي تعاقدت عليها وزارة التموين والتي قد تصل إلى 200 ألف طن.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية قد أعلنت، في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، عن الممارسة رقم (1) لسنة 2022/ 2023 لاستيراد أرز أبيض طبيعي تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2022/2023، معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وحددت الهيئة مواعيد وصول الدفعات اعتبارًا من 20 مارس المقبل وحتى 20 مايو 2023، بحد أدنى 25 ألف طن +/- 10% بحسب رغبة المشتري، على أن يتم تسليمها في المخازن التي تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

واضطرت وزارة التموين ممثلة بالهيئة العامة للسلع التموينية إلى الإعلان عن مناقصة لاستيراد الأرز، بعد رفض المزارعين توريد الأرز للوزارة بمعدل طن عن كل فدان، حيث وصل ما تم توريده إلى 430 ألف طن من الأرز الشعير، حتى إغلاق الباب منتصف يناير الماضي، من أصل 1.5 مليون طن مستهدف، نتيجة وجود فرق حوالي 5 آلاف جنيه في كل طن بين سعر الوزارة والسوق الحر.

ويتوقع أن يصل حجم الإنتاج هذا الموسم إلى حوالي 7 ملايين طن من الأرز الشعير، من زراعة 1.8 ملايين فدان، بزيادة 550 ألف فدان عن الموسم الماضي، تعطي 3.6 ملايين طن من الأرز الأبيض، فيما يبلغ حجم الاستهلاك السنوي 3 ملايين طن.