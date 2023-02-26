سعر الدولار في البنوك الخاصة اليوم 26-2-2023

شهد متوسط سعر الدولار أمام الجنيه استقرارا في معظم بنوك القطاع الخاص اليوم الأحد الموافق 26-2023، مسجلا نحو 30.58 جنيها للشراء و 30.68 جنيها للبيع .

وبحسب تقارير اقتصادية ومصرفية فقد جاء متوسط سعر الدولار بأكثر من 10 بنوك القطاع الخاص من بينها " قطر الوطني الأهلي QNB، الأهلي المتحد، HSBC،المصرف العربي الدولي، فيصل الاسلامي، التجاري الدولي CIB،الإمارات دبي الوطني،الاستثمار العربي، المشرق، المصري لتنمية الصادرات، ابوظبي التجاري، المصرف المتحد، قناة السويس، كريدي أجريكول، بلوم".

ومع بداية تعاملات اليوم شهد سعر الدولار أمام الجنيه مع بداية تعاملات الأحد الموافق 26-2-2023، في البنوك التي تعمل داخل مصر سواء الحكومية او الخاصة.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه لدي البنك المركزي المصري نحو 30.56 جنيها للشراء و 30.66 جنيها للبيع.

اجازة البنوك



وجاء استقرار سعر الدولار متبوعا بقرب انتهاء العطلة الأسبوعية للجهاز المصرفي المحلي و العودة للعمل صباح اليوم الأحد.

بلغ أقل سعر الدولار أما الجنيه نحو 30.48 جنيها للشراء و 30.58 جنيها للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، مصر، الأهلي المصري"



وصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه في ميد بنك نحو 30.6 جنيها للشراء و 30.68 جنيها للبيع



أعلي سعر



بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.63 جنيها للشراء و 30.68 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

الدولار في أسبوع

حقق الدولار الأمريكي ارتفاعات قوية خلال تعاملات نهاية الأسبوع وكان أكثر العملات الرئيسية ارتفاعا بنسبة تصل إلى 3.22% مستفيدا من عدة تطورات إيجابية كان لها التأثير الداعم لتحركات الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى.

ومن أبرز التطورات الإيجابية التي عززت ارتفاعات الدولار هي استمرار حالة التفاؤل بالأسواق حيال قيام الفيدرالي الأمريكي بالاستمرار في رفع الفائدة خلال اجتماعات البنك المقبلة وبخاصة مع تعزز توقعات البنوك الاستثمارية الكبرى بأن يرفع الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة بواقع 0.25% خلال اجتماع مارس القادم، ومن ثم يجري رفع أخر في أسعار الفائدة باجتماع مايو المقبل بمقدار 25 نقطة أساس أخرى ليصل معدل الفائدة النهائي إلى 5.00-5.25% بحلول مايو 2023، وهذه التطورات كان لها الأثر الأكبر في دعم تحركات الدولار بأسواق العملات.

ارتفاع التضخم



وارتفع معدل التضخم الشهري في مصر بنهاية يناير الماضي إلى 6.3% مقابل 0.8% بنفس الفترة من العام الماضي بفارق 5.5% مقارنة بـ 2.6% في ديسمبر السابق بارتفاع قدره 3.7%.

كشف البنك المركزي عن أن معدل التضخم السنوي قد زاد الي 31.2% بنهاية يناير الماضي بعد أن سجل 24.4% في فبراير السابق بزيادة وصلت إلي 6.8%.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قد أعلن صباح اليوم وصول معدلات التضخم الشهرية الي 4.7% في يناير الماضي مقابل 2.1% في ديسمبر السابق ، بينما بلغ التضخم السنوي 25.8% بنهاية يناير الماضي مقابل 21.3% في ديسمبر الماضي.



الودائع في البنوك

وعلي سياق متصل أظهرت ودائع عملاء البنوك من غير الحكومة ارتفاعا إلي 6.2 تريليون جنيه مقابل 6.05 تريليون جنيه في أغسطس من نفس العام ومقارنة بـ 6 تريليونات جنيه في يوليو من نفس العام.

ووصلت ودائع عملاء البنوك بالعملة المحلية نحو 5.3 تريليون جنيه في سبتمبر السابق مقابل 5.14 تريليون جنيه في أغسطس 2022 ومقارنة بـ 5.05 تريليون جنيه في يوليو 2022، حيث تضمنت ودائع البنوك بالعملة المحلية لقطاع الأعمال العام نحو 113.875 مليار جنيه في ستبمبر السابق مقابل 107.981 مليار جنيه في أغسطس 2022 ومقارنة بـ 96.14 مليار جنيه في يوليو من نفس السنة.

وبلغت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية نحو 845.7 مليار جنيه في سبتمبر السابق مقابل 763.4 مليار جنيه في أغسطس 2022 ومقارنة بـ 726.205 مليار جنيه في يوليو 2022.

