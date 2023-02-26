قراءة التسلسل الجيني.. تفاصيل اللقاح الجديد للسرطان

‏أكد الدكتور غسان سعيد بروفيسور الأورام السرطانية والمناعة ورئيس الجمعية الطبية العربية الأمريكية في ميتشيحان أن، موضوع اللقاح أو العلاج لـ أنواع من السرطان من شركة مودرنا، ليس بجديد، موضحا أن مشروع اختراع لقاح لمرض السرطان مشروع قديم منذ بداية عام 2000.

وتابع أن شركة مودرنا قامت بعمل لقاح لي فيروس كورونا، وعمل لقاح أصبح سهل جدا، مع وجود التكنولوجيا الجديدة، مشيرا إلى أن الأمر سهل لعمل لقاح لـ فيروس كورونا، ولكن ليس سهلا للسرطان.

وأوضح غسان سعيد خلال مداخلة هاتفية له في برنامج “الحكاية” تقديم الإعلامي عمرو أديب المذاع عبر فضائية “mbc masr” أن السبب في فيروس كورونا التسلسل الجيني لـ الفيروس معروف ولدينا من اليوم الأول وبالتالي استطعنا عمل لقاح لهذا الفيروس، أما السرطان الجزء الجيني له غير معروف لأن مرض السرطان يكون جزءا من الجسم، لهذا يسمى المرض الخبيث لأن الخلايا السرطانية تخدع خلايا المناعة في الجسم.

طفرة كبيرة في لقاحات السرطانات

وتابع أن شركة مودرنا عملت طفرة كبيرة في هذا الأمر، وهو عبارة عن دواء لكل شخص وليس لكل الناس، معلقا: هنجيب الشخص المصاب بمرض السرطان ونأخذ منه عينة لكي نقرأ التسلسل الجيني في الخلايا السرطانية الخاصة به ثم نقرأ التسلسل الجيني في الخلايا العادية الغير مصابة".