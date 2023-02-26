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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خبراء يحذرون: المواد الكيميائية في الشامبو ومستحضرات التجميل مرتبطة بالسرطان

المواد الكيميائية
المواد الكيميائية في الشامبو ومستحضرات التجميل مرتبطة بالسرط

ذكرت الأبحاث أن الفثالات الموجودة في مستحضرات التجميل يمكن أن تضاعف من خطر الإصابة بالسرطان.

وجد بحث جديد، نُشر في مجلة Clinical Endocrinology and Metabolism ، أن الفثالات في الشامبو ومستحضرات التجميل الأخرى يمكن أن تزيد من خطر إصابة النساء بمرض السكري بنحو الثلثين.

الفثالات هي مواد كيميائية تستخدم كمذيبات ومثبتات وتكون موجودة في مستحضرات التجميل، السدادات القطنية، العطور، طلاء الأظافر، بخاخ الشعر ومنتجات أخرى.

تم إدراج الفثالات على أنها "مادة كيميائية مثيرة للقلق" من قبل منظمة سرطان الثدي في المملكة المتحدة ، وتُعرف أيضًا باسم المواد الكيميائية المسببة لاضطرابات الغدد الصماء (EDCs) قال الدكتور لي: "هذه مواد كيميائية يمكن أن تحاكي أو تعطل الوظيفة الهرمونية الطبيعية في الجسم من خلال النقر على مستقبلات الهرمون قد يؤثرون على العمليات الخلوية الحيوية مثل التمثيل الغذائي للخلايا وإزالة السموم والاستجابة المناعية "الارتباط بمستقبلات هرمون الاستروجين (ER) يمكن أن يحفز إنتاج هرمونات الستيرويد الأخرى."

واختبرت دراسة عام 2021 مجموعة من النساء من خلفيات عرقية مختلفة (أمريكي من أصل أفريقي ، لاتيني ، هاواي ، أمريكي ياباني وأبيض) مصابات بسرطان الثدي من أجل الفثالات في وقت تشخيصهن كان خطر الإصابة بسرطان الثدي أعلى لدى جميع النساء اللواتي لديهن مستويات أعلى من الفثالات في أجسادهن.

علاوة على ذلك، تؤكد مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أن مستحضرات التجميل في المملكة المتحدة لا تسبب السرطان ، لأن قانون المملكة المتحدة "صارم للغاية" بشأن مكونات مستحضرات التجميل إذا كنت لا ترغب في المجازفة بهذه المادة الكيميائية ، فقد أوصى الدكتور لي بـ "قراءة ملصقات المنتجات" و"تجنب" تلك التي تحتوي على روائح.

اختر منتجات العناية بالبشرة (كريمات البشرة وغسول الوجه والمنظفات والمرطبات) ومستحضرات التجميل (أحمر الشفاه والكحل والمسكرة، وكريم الأساس)، الخالية من الفثالات.

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