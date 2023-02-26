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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار كيا كارينز 2023 الكورية في السعودية| صور

سيارة كيا كارينز
سيارة كيا كارينز موديل 2023

ظهرت سيارة كيا كارينز الكورية للمرة الأولي عالميا عام 1999، وهي الأن في جيلها الرابع الذى ينتمي له سيارة كيا كارينز موديل 2023، وتنتمي لفئة السيارات المينى فان الشبيه بالكروس أوفر،  وتتميز بمظهر أنيق ومساحات رحبة، وتكنولوجيات مساعدة للسائق متطورة.

سيارة  كيا كارينز موديل 2023

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محرك كيا كارينز موديل 2023

تقدم سيارة  كيا كارينز موديل 2023 الميني فان بنوعين من المحركات الأول 4 سلندر، سعة  1400 سي سي، ينتج قوة 140 حصان، وعزم أقصي للدوران 242 نيوتن/ متر، مزود بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من  7 سرعات، وتعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي للعجلات .

سيارة  كيا كارينز موديل 2023

أما بالنسبة الي النوع الثاني فيتكون من محرك 4 سلندر أيضا سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 115 حصان، وعزم دوران  144 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي للعجلات .

سيارة  كيا كارينز موديل 2023

مقصورة كيا كارينز موديل 2023

تحتوي مقصورة سيارة كيا كارينز موديل 2023 علي الكثير من المميزات منها، 6 وسائد هوائية، ونظام صوتي فاخر من BOSE مكون من 8 سماعات، ولوحة عدادات ملونة، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، وحاملات أكواب مجهزة للتبريد، و 64 لون إضاءة محيطة، ومكيف هواء خلفي مكون من 4 مستويات، ومقاعد كهربائية سهلة التحكم .

سيارة  كيا كارينز موديل 2023

تصميم كيا كارينز موديل 2023 الخارجي

تمتلك سيارة كيا كارينز موديل 2023 شكل خارجي مميز بفضل احتوائها علي، تصميم شبيه بـ سيارات الدفع الرباعي، وخطوط تصميمية رياضية وعصرية، وعدة ألوان لطلاء الهيكل الخارجي، وأضواء LED أمامية، وصداد خلفي من الكروم، وجنوط مقاس 16 بوصه.

سيارة  كيا كارينز موديل 2023

سعر سيارة كيا كارينز موديل 2023 في السعودية

تباع سيارة كيا كارينز موديل 2023 في السعودية  بأسعار تبدأ من 90 ألف ريال سعودي، وتصل إلي  112 ألف ريال سعودي .

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