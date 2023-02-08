هاتها وانت جاى .. كيا سورينتو موديل 2023 بالسعودية

أعلن مجلس الوزراء عن اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك وفقًا لعدد من الاشتراطات، ثم نشر قيمة الوديعة الدولارية المطلوبة لاستيراد السيارات من الخارج بحسب العلامة والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك .

السيارة كيا سورينتو موديل 2023

لذلك يبحث المقيمون فى الدول العربية ، عن افضل سيارات من فئات مختلفة للحصول عليها ، وخلال السطور التالية سنتعرف على مواصفات وأسعار السيارة كيا سورينتو موديل 2023 في السعودية والتى تنتمى إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية .

وتاتى السيارة كيا سورينتو موديل 2023 ، عدد من المحركات اولهم بسعة المحرك 2.5 لتر ، 4 اسطوانات القوة 180 حصان عند 6,000 لفة في الدقيقة، و عزم الدوران: 232 نيوتن متر عند 4,000 لفة في الدقيقة، و ناقل الحركة أوتوماتيك دبل كلتش 6 سرعات، و نظام الدفع أمامي، اما المحرك الثانى ، ياتى بنزين 6 سلندر بعدد الأسطوانات 6، و سعة المحرك: 3.5 لتر ، و القوة: 272 حصان عند 6,400 لفة في الدقيقة، و عزم الدوران: 331 نيوتن متر عند 5,000 لفة في الدقيقة ، و ناقل الحركة أوتوماتيك دبل كلتش 8 سرعات، و نظام الدفع كلي .

السيارة كيا سورينتو موديل 2023

اما المحرك الثالث فياتى بسعة 2.2 لتر، و عدد الأسطوانات 4، و قوة 202 حصان عند 3,800 لفة في الدقيقة، و عزم الدوران 441 نيوتن متر عند 1750 – 2750 لفة في الدقيقة، و ناقل الحركة أوتوماتيك دبل كلتش 8 سرعات، و نظام الدفع كلي .

السيارة كيا سورينتو موديل 2023

وتظهر السيارة كيا سورينتو موديل 2023، بمصابيح خارجية بتقنية LED وفتحة سقف بانورامية وجنوط من المعدن الخفيف 19 بوصة وكشافات ضباب أمامية وخلفية وحساسات أمامية وخلفية ومرايا خارجية قابلة للطي والضبط آليا.

اما المقصورة الداخلية للسيارة كيا سورينتو موديل 2023، فتاتى بشاشة المعلومات والترفيه لمسية 10.25 بوصة وشاشة السائق رقمية بالكامل 12.3 بوصة، ويوجد برجكتور المعلومات على الزجاج الأمامي، ونظام الصوت من بوز مع 12 سماعة، ولوحة شاحن لا سلكي للهاتف الذكي، ونظام إضاءة محيطية ، و المقاعد: 6 أو 7 في 3 صفوف بفرش الجلد والمقاعد الأمامية تدعم التدفئة والتبريد ويمكن التحكم بها كهربائيا، مع ميزة الذاكرة لحفظ وضعية مقعد السائق.

السيارة كيا سورينتو موديل 2023

وتضم السيارة كيا سورينتو موديل 2023، عدد من انظمة الامان من بينها أنظمة مساعدة السائق المتقدمة: مساعد تجنب التصادم الأمامي، مراقبة المنطقة العمياء مع عرض المنطقة العمياء في شاشة السائق، مثبت السرعة المتكيف، ومساعد تتبع المسار، وكاميرا رؤية محيطية 360 درجة.

السيارة كيا سورينتو موديل 2023

اما عن اسعار السيارة كيا سورينتو موديل 2023 بالسعودية :

- فئة LXمحرك 4 سلندر 2.5 لتر بسعر 139,148 ريال

- فئة LX محرك 6 سلندر 3.5 لتر بسعر 147,198 ريال

- فئة LXمحرك 2.2 لتر ديزل بسعر 150,648 ريال

- فئة EX M1محرك 6 سلندر 3.5 لتر بسعر 160,998 ريال

- فئة EX L1محرك 6 سلندر 3.5 لتر بسعر 193,198 ريال