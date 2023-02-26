حاول يرجعلي.. شاكيرا تفضح بيكيه في أغنيتها الجديدة| شاهد

فضحت شاكيرا والد أبنائها وصديقها السابق جيرارد بيكيه في أغنية جديدة على طريقة "الديسات" التي اشتهرت بها أغاني الراب، وكشفت العديد من الأسرار حول علاقتهما.

وقالت شاكيرا في أغنيتها الجديد TGQ، إن بيكيه حاول التواصل معها بعد انفصالهما، وطلب الرجوع إليها، حتى وهو مرتبط بصديقته الجديدة كلارا شيا، لكنها رفضت.

أغنية شاكيرا الجديدة التي شاركتها فيها المغنية كارول جي، كشفت الكثير من كواليس علاقة المغنية الكولومبية وبيكيه، الذي أراد عودتهما سويا، لكنها ليست غبية للتصالح معه بعد أن خدعها.

وأكدت شاكيرا في التراك الذي حقق 71 مليون مشاهدة خلال يومين عبر يوتيوب، على أنها لا تكرر أخطائيها وتتعلم منها، ولا تنافس على أي رجل أبدا.

وأشارت شاكيرا في أغنيتها على أن رؤية بيكيه مع صديقته الجديدة التي تبلغ من العمر 23 عاما، تؤذيها لكنها تركز على نفسها الآن، ونسيت تماما حياتهما سويا وما عاشاه، وهو ما أزعج لاعب كرة القدم السابق جدا.

وأرسلت شاكيرا لبيكيه رسالة واضحة في أغنيتها، مؤكدة على أنه لم يعد مرحبا به في حياتها، وما يفعله هو وصديقته لا يؤثر بها بل يدفعها إلى الضحك.

انفصلت شاكيرا عن بيكيه في يونيو 2022، بعد علاقة عاطفية استمرت 12 عاما، ولم يكشف أيا منهما عن سبب الانفصال ولكن اتضح فيما بعد أنه أقام علاقات عاطفية مع نساء غيرها في سهراته.