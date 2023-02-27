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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

على طريقة رولز رويس .. تعديل مذهل لـ مرسيدس G-CLASS كوبيه .. صور

مرسيدس G-CLASS كوبيه
مرسيدس G-CLASS كوبيه المعدلة

استطاعت سيارات مرسيدس الالمانية، أن تخطف انظار محبي علامة النجمة الثلاثية وعشاق عالم السيارات، ويبدو أن شركة MANSORY أرادت أن تبهر محبيها باضافة عدة ترقيات مميزة للنسخة G-CLASS كوبيه، ومن الغريب في الامر أنها جاءت باطلالة تتشابه مع مفهوم بعض سيارات رولز رويس.

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مرسيدس G-CLASS كوبيه المعدلة 

اتخذت شركة MANSORY المتخصصة في مجال تعديل السيارات، النهج المعروف عن سيارات رولز رويس، وهو مفهوم فتح الابواب بطريقة عكسية، والتي تتبعها فخامة سيارات الصانع الانجليزي المخضرم، وكأن النسخة قد تحولت إلى احد القصور الفخمة.

مرسيدس G-CLASS كوبيه المعدلة 

سيتم انتاج عدد 8 نسخ فقط حول العالم من تلك النسخة الرياضية والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، بينما اتخدت السيارة لقبMansory Gronos Coupe EVO C، كما اتخذت طلاء خارجي مميز يسمي بـ Fludium Paint Chrome Atmosphere، وهو لون ميز يعطي شعور بالتوهج والفخامة ايضا.

مرسيدس G-CLASS كوبيه المعدلة 

واكتسب السيارة تعديل خارجي مبهر، حيث تمتعت باطلالة خارجية تتسم بالشراسة والقوة، بعد أن حصلت على غطاء محرك بفتحات هوائية متعددة المقاطع وبشكل بارز، بالاضافة إلى وجود جناح خلفي، واضاءة علوية، مع لمسات بالمقدمة تعتمد على اللون الاسود، والعديد من اضافة الكاربون فايبر، وجنوط رياضية ذات طلااء وتصميم مميز. 

مرسيدس G-CLASS كوبيه المعدلة 

قدرات مميزة لمحرك سيارة مرسيدس G-CLASS كوبيه 

 

تصل السرعة القصوى للسيارة مرسيدس G-CLASS كوبيه المحددة إلكترونيًا إلى 250 كيلومتر في الساعة، بينما يمكنها الانطلاق والتسارع من وضع الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تقدر بـ 3.3 ثانية فقط.

مرسيدس G-CLASS كوبيه المعدلة 

أما عن القدرات الفنية للسيارة مرسيدس G-CLASS كوبيه فزودت بمحرك قوى يستطيع ان يضخ طاقة اجمالية بلغت 900 حصانا، بالاضافة إلى عزم اقصى للدوران يبلغ 1200 نيوتن/متر، وهي ترقيات فنية مذهلة لتلك النسخة المختلفة.

مرسيدس G-CLASS كوبيه المعدلة 
مرسيدس MANSORY G-CLASS كوبية رولز رويس تعديل السيارات

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