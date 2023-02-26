صحفية: قائمة المنقولات سبب رئيسي في خراب البيوت

قالت الكاتبة الصحفية ، دعاء عبد السلام، إن قائمة المنقولات سبب رئيسي في خراب البيوت والراجل "بيمضي على سجنه" ، مشيرة الى أنها ضد قائمة المنقولات الزوجية، وللرجل حقوق مثل المرأة ، منوها أنها تزوجت بدون قائمة منقولات، وزوجي هو من قام بشراء كل شيء .

وأضافت، عبد السلام خلال لقائة مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الاحد، أنه لم ينص القانون والشرع على قائمة المنقولات الزوجية، ولكن هى عُرف جرت العادة عليه، وأصبح مستقرًا فى مصر فقط، مشيرًة إلى أن تلك العادة غير موجودة فى الدول العربية، كما أن الزوج هناك يشترى أغلب الأثاث ولا تتحمل الزوجة غير أشياء بسيطة جدًا تتعلق بأدوات المطبخ وبعض المفروشات وخلافه.

وتابعت :" بالرغم من عدم نص القانون على كتابة قائمة المنقولات، إلا أنه فى حال كتابتها، فتتساوى مع إيصال الامانة فى مادة التجريم، وهى المادة 391 من قانون العقوبات، فتكون بمثابة أن الشخص يكتب إقرارًا بأنه تسلم هذه المنقولات ولكن على سبيل الأمانة، ويردها عينًا أو نقدًا متى طُلبت منه، لا سيما وأنه تسلمها على سبيل الأمانة "عارية الاستعمال"، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.



