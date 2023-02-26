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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمانية: فحوصات ما قبل الزواج مهم للغاية لتأمين الأسرة.. تفاصيل

الزواج
الزواج

قالت الدكتورة مرفت عبد العظيم ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، إن الفحوصات ما قبل الزواج موجود من فترة كبيرة ولكنة كان مهمل ، مشيرة الى أن الفحصوات ما قبل الزواج مهم للغاية نظرا لوجود امراض وراثية مثل السكر والضغط والقلب ولابد من العلم بها قبل الزواج .
 

 فحوصات ما قبل الزواج خط الدفاع الأول لتأمين الأسرة

وأضافت عبد العظيم ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الاحد، أنة يعتبر إجراء فحوصات ما قبل الزواج، خط الدفاع الأول لتأمين الأسرة، فإصابة أي فرد بمرض ما سيؤثر بالسلب على سعادة واستقرار هذا الكيان الجديد ، مشيرة الى أن الفحوصات تعتبر مجموعة اختبارات معملية يجريها كلا الشريكين قبل الزواج للكشف عن وجود أي أمراض وراثية قد تُنقل إلى الأطفال، أو وجود أي أمراض معدية قد تضر أحدهما، وكذلك للتوعية بالخيارات المتاحة بين اتخاذ الاحتياطات اللازمة أو السعي في طرق العلاج المناسبة للحفاظ على صحة الأسرة الجديدة.

 

وتابعت :" انطلقت اليوم مبادرة فحص المقبلين على الزواج، تحت شعار "100 مليون صحة"، من خلال إجراء تحاليل ما قبل الزواج، ويجب على الراغبين في الزواج إجراؤها قبل إتمام العقد، سواء المصريين أو غير المصريين، فلن يتم توثيق عقد الزواج عند المأذون الشرعي أو في الكنائس إلا بشهادة الفحص الطبي بدءًا من اليوم 26 فبراير 2023 " مشيرا الى أن خدمات المبادرة يتم إتاحتها فى 300 مركز ووحدة طبية، بمعدل مركز طبى على الأقل داخل كل إدارة صحية، طوال أيام العمل الرسمية.

 

وأشارت عبد العظيم ، إلى أن المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، لإجراء الفحص الطبى، واستخراج الشهادة الصحية، مشيراً إلى ضرورة إجراء التحاليل قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا للحصول على نتائج التحاليل ، موضحة أن المبادرة تشمل حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، للتأكد من خلوهم من الأمراض التى قد تؤثر عليهما فى المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما.
 

الزواج مصر الأسرة الفحوصات أمراض وراثية

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