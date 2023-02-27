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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية:23.7 مليار جنيه حجم نشاط التخصيم خلال 10 أشهر

نمو نشاط التخصيم
نمو نشاط التخصيم فى مصر

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن نمو نشاط التخصيم فى مصر بنسبة 54.9% خلال ال 10 الأولى من 2022.

 

أوضحت هيئة الرقابة المالية إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر  الماضي سجل 23.7 مليار جنيه مقابل 15.3 مليار جنيه بالفترة المقارنة خلال عام 2021 بارتفاع 54.9%.

 

وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال ال 8 أشهر الأولى من 2022 ،أن إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2022 موزعة على 15.1 مليار جنيه مع حق الرجوع، ونحو 6.6 مليار جنيه بدون حق الرجوع.

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الرقابة المالية: 2.6 مليار جنيه حجم نشاط التخصيم خلال سبتمبر الماضي

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الرقابة المالية: 1.8 مليار جنيه حجم نشاط التخصيم خلال أغسطس الماضي

وأوضحت هيئة الرقابة المالية  أن عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم سواء المتخصصة أو غير المتخصصة بلغت 525 شركة بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 427 شركة مقارنة الفترة المماثلة في عام 2021.

رفع محفظة التخصيم ل 40 مليار جنيه 

وتستهدف الرقابة المالية خلال المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022)  رفع قيمة المحفظة الخاصة بنشاط التخصيم من حوالي 23.7 مليار جنيه حاليًا إلى 40 مليارا بحلول عام 2026.

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