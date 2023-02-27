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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إنفوجراف.. جهود مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع منذ انطلاقها

مبادرة الكشف عن ضعف
مبادرة الكشف عن ضعف السمع

 نشرت وزارة الصحة والسكان ، إنفوجراف  تضمن جهود مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع،منذ انطلاقها في سبتمبر ٢٠١٩ حتى الآن حيث جاء كالتالي 

 حيث تم تقديم  خدمات الفحص السمعي لـ 4 ملايين و422 ألف طفل، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وذلك منذ انطلاقها في سبتمبر 2019.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان ، أنه تم زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية لـ 34 بدلًا من 30 مركزًا، بجميع محافظات الجمهورية

 الصحة: تحويل 249 ألفا و431 طفلًا من إجمالي الأطفال الذين تم فحصهم

وقالت الوزارة إنه تم تحويل249 ألفا و431 طفلًا من إجمالي الأطفال الذين تم فحصهم لإعادة الفحص من خلال إجراء اختبار تأكيدي، بعد أسبوع من الفحص الأول

الصحة مبادرة رئيس الجمهورية فقدان السمع سبتمبر ٢٠١٩

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