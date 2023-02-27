عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد وفاة زوجها السعودي|سيدة سورية ترث 80 مليون ريال والمحكمة توقف الحكم

صدى البلد

أمرت المحكمة العليا في السعودية بإعادة النظر في قضية سيدة سورية كانت قد كسبت حكما سابقا بإثبات "زواج سري" من رجل أعمال راحل، مما خولها أن ترث ثروة تقدر بنحو 80 مليون ريال أي ما يعادل أكثر من 21 مليون دولار أمريكي.

وأوضحت صحيفة "عكاظ" المحلية أن المحكمة العليا كانت قد قررت وقف الحكم الذي صدر لصالح تلك السيدة قبل نحو عام، وأمرت بإعادة القضية مجددا إلى محكمة الأحوال الشخصية في جدة، غربي المملكة.

وذكرت الصحيفة أن ثروة الزوج الراحل الذي لم تكشف عن هويته تقدر بنحو 700 مليون ريال (حوالي 186 مليون دولار) وأن نصيب "الأرملة السورية" هو 80 مليونا قابلة للزيادة بعد الانتهاء من حصر التركة.

وتعود تفاصيل القضية إلى نحو 10 أعوام، عندما توفي رجل أعمال وترك ثروة كبيرة، حيث رفعت المدعية السورية (في العشرينات من عمرها) دعوى أمام المحكمة العامة في جدة، ادعت فيها أنها ارتبطت بزوجها الراحل "مسيارا".

والزواج المسيار يعرف بأنه زواج دائم ولكن تتنازل فيه الزوجة عن حقها في المسكن أو النفقة أو الإقامة مع شريكها بشكل دائم.

وقدمت المدعية للمحكمة صورة عقد زواج بتوقيع الراحل بحضور شهود عيان على الزفاف. كما قدمت مذكرات متتالية أمام محكمة الاستئناف وحصلت على حكم يؤيد صحة عقد زواجها وإدخالها في صك حصر الورثة، بعد اعتراض أبناء وبنات الزوج على ذلك.

وذكرت الصحيفة أن الزوجة قد طالبت في البداية بـ 300 ألف ريال (ما يقرب من 80 ألف دولار) من ثروة الراحل، قبل أن تتراجع وتمنحها المحكمة حق الإرث في حكم اكتسب القطعية من محكمة الاستئناف وأوقف أخيرا من المحكمة العليا لمراجعة عدد من الإجراءات.

وفي المقابل، تمسكت أسرة وأبناء وبنات رجل الأعمال الراحل برفضهم الاعتراف بزواج أبيهم من السيدة السورية، وطعنوا في صحة المستند والشهود وتمسكوا ببطلان العقد.

من جهته، أكد مسفر الشاووش، وهو محامي السيدة السورية، إن موكلته قدمت البينة الشرعية المتمثلة في شهادة شقيق الزوج المتوفى، وكذلك شهادة ابن أخت المتوفى، والذين شهدا بأن الراحل اعترف بزواجه من المدعية.

وأكد الشاووش أن القضاء سينتصر لموكلته بناء الأدلة وقرائن التي جرى تقديمها للمحكمة.

مقطع فيديو يقود 6 أشخاص للسجن بالسعودية| ماذا حدث؟

غضب في الكويت بعد ظهور مقطع فيديو لـ شاب داخل المقابر| شاهد ماذا يفعل؟

المحكمة العليا في السعودية السعودية سيدة سورية زواج سري 80 مليون ريال صحيفة عكاظ محكمة الأحوال الشخصية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 آلاف جنيه للطن.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت بعد الزيادة الأخيرة

65 جنيهًا فقط.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد تدخل الحكومة

عاجل..مفاجأة مدوية حول مصير أمير مرتضي منصور مع الزمالك

اشتري شبكتك فورًا|مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع المستمر

مرتضى منصور يقضي فترة الحبس 13 شهرا في هذه الحالة

مش عارف يرجع مصر من 36 سنة.. عمر سافر العراق والأوراق تمنع عودته

عالم الزلازل الهولندي يحذر المنطقة العربية من هزة أرضية مدمرة.. ما القصة؟| صور

الرئيس بشار الأسد يشكر مصر وشعبها العظيم على حسن استضافة اللاجئين السوريين

ترشيحاتنا

غرامة 10 آلاف جنيه.. احذر تسليم المخلفات لمنشآت غير مرخصة

خبير سلامة يقدم نصائح هامة للحماية من مخاطر الدفايات.. تفاصيل

سعر الاستشارة | الضرائب تضع إجراءات لـ الأطباء في العيادات

وزير الخارجية: مستمرون في دعم سوريا لمواجهة آثار الزلزال

مصارف لبنان تفتح أبوابها بعد أيام من الغلق

انخفاض جديد| أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يشهد مفاجأة .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارحموا ولادكم من الأمراض.. صور صادمة لمصنع خلطة فراخ تقلب السوشيال ميديا

معبأة بالماء.. 5 علامات لزجاجات خل مضروبة بالأسواق

الجمهور يهاجم فنانة لبنانية شهيرة بسبب إطلالتها الجريئة مع الحجاب

فقدت بصرها.. 10 صور تكشف عن البلوجر سارة قبل الحادث

فيديو

أبرزهن ياسمين صبري وصافيناز.. نجمات ظهرن بإطلالة محتشمة

رغم التراجع الكبير اليوم.. غرفة الدواجن تكشف سعر الفراخ الحقيقي

خبّته في عشة الفراخ .. فتاة تتخلص من قريبها لإلغاء حفل الزفاف

عرسك بكرا.. صديق مقرب من وائل كفوري يوضح حقيقة زفافه على حبيبته الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

اﻟﻤﺰﻳﺪ