مقطع فيديو يقود 6 أشخاص للسجن بالسعودية| ماذا حدث؟

أعلنت السلطات السعودية المختصة، مساء الجمعة، اعتقال عدد من الأشخاص الذين ظهروا في مقطع مصور يوثق شجارا جماعيا جرت أحداثه في العاصمة، الرياض.

وذكر الحساب الرسمي للأمن العام السعودي في موقع تويتر أن شرطة منطقة الرياض ألقت القبض على 6 أشخاص ظهروا في محتوى مرئي في مشاجرة واعتداء بالضرب والطعن على شخصين.

وأوضحت التغريدة أنه قد جرى "إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".

وأشار حساب الأمن السعودي إلى أن البحث لا يزال جاريا لاعتقال من وثق ونشر تلك المقطع المصور و"ذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية".