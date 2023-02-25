عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقطع فيديو يقود 6 أشخاص للسجن بالسعودية| ماذا حدث؟

صدى البلد

أعلنت السلطات السعودية المختصة، مساء الجمعة، اعتقال عدد من الأشخاص الذين ظهروا في مقطع مصور يوثق شجارا جماعيا جرت أحداثه في العاصمة، الرياض.

وذكر الحساب الرسمي للأمن العام السعودي في موقع تويتر أن شرطة منطقة الرياض ألقت القبض على 6 أشخاص ظهروا في محتوى مرئي في مشاجرة واعتداء بالضرب والطعن على شخصين.

وأوضحت التغريدة أنه قد جرى "إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".

وأشار حساب الأمن السعودي إلى أن البحث لا يزال جاريا لاعتقال من وثق ونشر تلك المقطع المصور و"ذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية".

غضب في الكويت بعد ظهور مقطع فيديو لـ شاب داخل المقابر| شاهد ماذا يفعل؟

اختطاف طفلة الرياض.. مقطع فيديو يشعل الجدل بالسعودية والسلطات تتدخل| شاهد

السعودية السلطات السعودية اعتقال شجارا جماعيا الرياض لأمن العام السعودي شرطة منطقة الرياض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانيه نزل 50 جنيه في يوم واحد|هبوط قاسي بأسعار الدواجن بعد طرح البرازيلي

فرصة اتجوز بسرعة.. أسعار الذهب تتراجع بقوة وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد ارتفاعه 13 ألف جنيه.. آخر أسعار الحديد والأسمنت اليوم

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم بعد التراجع المستمر

بشرى سارة| سببان عاجلان لانخفاض سعر الدجاج خلال أيام .. تفاصيل

حبس 6 سنوات.. أول تعليق من الفتاة الفرنسية بعد سجن سعد لمجرد

5 علامات للتفرقة بين كيس الدجاج البرازيلي الأصلي من المغشوش

لتنفيذ حكم حبسه شهرا.. مرتضى منصور يسلم نفسه للمحكمة

ترشيحاتنا

الأرصاد تناشد المواطنين: لا تنخدعوا بالدفء|تفاصيل

مباراة تصحيح المسار.. موعد مواجهة منتخب مصر للشباب والسنغال والقناة الناقلة

عدد ضخم.. 61 هزة أرضية تضرب سوريا

ليس الآن.. بايدن يؤكد نيته إعلان الترشح لولاية ثانية

الأهلي يستدرج صن داونز لإدراك حظوظه في دوري أبطال أفريقيا.. الليلة

تحت شعار لا بديل عن الفوز.. الأهلي يواجه صن داونز الليلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى من المضاد الحيوي.. مكون يعالج الانفلونزا ونزلات البرد فورا

بعد وفاة أسرة كاملة ...كيف نحمي أنفسنا من تسريب الغاز؟

ببنطلون لافت... رضوى الشربيني تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

معجزة.. لحظة نجاة سائق شاحنة من أسفل عجلات قطار.. فيديو

فيديو

بتاع كشري.. تفاصيل القبض على طبيب السويس المزيف| فيديو جراف

قضينا أوقاتا رائعة.. الفتاة الفرنسية تكشف تفاصيل اعتداء سعد لمجرد عليها

هزات أرضية متتالية .. هل دخلت مصر حزام الزلازل ؟

أماكن بيع الفراخ البرازيلي المجمدة وقائمة أسعارها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ