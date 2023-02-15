اختطاف طفلة الرياض.. مقطع فيديو يشعل الجدل بالسعودية والسلطات تتدخل| شاهد

نفت السلطات الأمنية السعودية، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة حول اختطاف طفلة في وضح النهار بالعاصمة الرياض.

وضجت مواقع التواصل بمقطع فيديو يرصد "لحظات اختطاف طفلة" بأحد الشوارع في الرياض، وتداول نشطاء المقطع على نطاق واسع وطالبوا بسرعة الكشف عن حقيقة الأمر.

وبعد الضجة، قالت شرطة منطقة الرياض إنها باشرت بلاغا من مواطنة سعودية عن اصطحاب شقيقها لابنتها وتسليمها لوالدها في منطقة جازان دون علمها، وفقا لبيان لـ"الأمن العام السعودي" على تويتر.

وقالت شرطة الرياض إنه يجري حاليا استكمال إجراءات ضبط أطراف القضية والقبض على من وثق ونشر محتوى مرئيا مدعيا فيه "تعرض الطفلة للاختطاف" لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وإحالته إلى النيابة، حسب البيان.



وفي السعودية، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يقوم بـ"المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها"، وفقا لـ"هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء السعودي".

وتصل العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال إنتاج "ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي"، حسب المصدر ذاته.