نظر طعن مستريح "الأدوات الصحية " .. اليوم

تنظر محكمة النقض، اليوم أولى جلسات الطعن المقدم من "مستريح الأدوات الصحية" بالفجالة على حكم حبسه 3 سنوات، لاستيلائه على 6 ملايين جنيه.

وكانت محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد سليمان، قد قضت بقبول استئناف مستريح الأدوات الصحية بالفجالة ورفضه، وتأييد الحكم المستأنف بحبس المتهم 3 سنوات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم وآخر، في غضون عامي 2020 ،2021 توصلا إلى الاستيلاء على 6 ملايين جنيه المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليهم "م. م، م. ع، م. ص، م. ا، ع. ع".

وأضاف أمر الإحالة ان ذلك جاء بالاحتيال لسلب ثروتهم وذلك بأن استعملا طرق احتيالية، من شأنها إيهامهم بوجود مشروع كاذب وإحداث ربح وهمي، وحصلا من المجني عليهم على النقود بناء على ذلك الإيهام .