محمد ضاحي: 106 خط ساخن لاستقبال شكاوى المنتفعين بالتأمين الصحي

أكد الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، أن رقم هاتف 106 خط ساخن لاستقبال شكاوى المنتفعين بالتأمين الصحي.



وأضاف محمد ضاحي، في حوار مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء أمس الاثنين، أنه لكل شيء، والاستفسارات عن كل شيء أيضا، وليس للشكاوى، لافتا إلى أن يتم الرد الفوري والتعامل مع اي مشكلة.



وأكد الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، أن هناك اهتمام من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتأمين الصحي، مضيفا أن الرئيس السيسي أعطى لنا رؤية داخل الهيئة؛ لتزويد المظلة التأمينية لتشمل أكبر عدد من الشعب.

وأشار إلى أن العامل الحكومي يدفع 200 جنيه سنوياً للاشتراك في التأمين الصحي.