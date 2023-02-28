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أخبار البلد

محمد كمال المرشح لمجلس نقابة الصحفيين يجري جولة بعدد من المواقع والصحف|صور

محمد كمال
محمد كمال

أجرى الكاتب الصحفي محمد كمال، مرشح مجلس نقابة الصحفيين تحت السن رقم "٣١" ، الإثنين، جولة فى عدد من المواقع الإخبارية والجرائد، فى إطار جولته الانتخابية، وذلك لاستعراض برنامجه الانتخابي.

 

واستهل"كمال"، جولته بزيارة جريدة الدستور،  وكان فى استقباله الكاتب الصحفي محمد الباز، رئيس مجلسى الإدارة والتحرير،  وأوضح كمال إنه عمل  فى جريدة الدستور لأكثر من ٧ سنوات بالجريدة وهي بمثابة بيته الثاني.

 

كما زار "كمال"، جريدة وموقع  الشروق ، وكان فى استقباله الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس التحرير، ومديري التحرير، وعدد من الزملاء الصحفيين بالجريدة.

 

والتقى كمال، صحفيي جريدة وموقع الوفد، وكان فى استقباله الكاتب الصحفي خالد إدريس، رئيس التحرير، ومديري التحرير، وعدد من الزملاء بالموقع والجريدة.

 

وزار "كمال" موقع "مبتدأ" وكان في استقباله أيمن رجب و مصطفى أمير، ومحسن سليمان، ومديرو التحرير، وعدد من الزملاء بالموقع.

 

كما التقى الكاتب الصحفي محمد كمال، مرشح مجلس نقابة الصحفيين تحت السن، بالزملاء المحررين البرلمانيين في مقر المركز الإعلامي بمجلسي النواب والشيوخ، لشرح برنامجه الانتخابي.

 

وزار المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، مجلة الإذاعة والتلفزيون، وكان فى استقباله الكاتب الصحفي خالد حنفي رئيس التحرير، وهبة علي وعدد من مديرى التحرير والزملاء بالمجلة واستعرض كمال خلال لقائه برنامجه الانتخابي.

كما زار موقع وجريدة الأسبوع وكان فى استقباله الكاتب الصحفي محمد السيسي، مدير التحرير، وأحمد أمين نائب مدير التحرير وعدد من الزملاء بالموقع.

 

وأكد محمد كمال، خلال اللقاءات والجولات مع الزملاء الصحفيين، أهمية وجود نقابة قوية تحفظ كيان الصحفيين وحقوقهم، وتحسن من أحوال المعيشة من خلال خدمات علي أرض الواقع.

 

وشدد كمال، على ضرورة وجود آلية لحصول محرري المواقع الإخبارية على عضوية نقابة الصحفيين من خلال استحداث شعبة للمواقع بالنقابة كمرحلة أولية نحو تحقيق الهدف المنشود، موضحا أن تلك الإشكالية تهم قطاع عريض من شباب الصحفيين ذات الكفاءات العالية والتي تمثل قيمة مضافة للنقابة والمهنة بشكل عام .

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