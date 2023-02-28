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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دراسة: مشاهدة التليفزيون تؤدي للاكتئاب

صدى البلد

في حلقة جديدة من برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد الفضائية مع الإعلامية داليا أيمن وهند النعساني ورئيس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي؛ تم إستعراض نتائج دراسة عن آثار مشاهدة التلفزيون.

وأضافت أن الدراسة أثبتت ان أعراض الاكتئاب تزيد عند الأشخاص الذين تزيد مدة مشاهدتهم للتلفزيون عن ساعتين يومياً وذلك مقارنة بالأشخاص الذين لم يشاهدوا التلفزيون او شاهدوه أقل من ساعتين يوميا.

وتابعت أن من الأفضل أن افراد الأسرة تشاهد التلفزيون في ساعة محددة في اليوم؛ بالإضافة إلى تحديد مجموعة من النشاطات اليوميه مثل المشي من النشاطات المفيدة لأشخاص.

ومن جانبها علقت الإعلامية هند النعساني؛ أن الدراسه اثبتت أن ارتباط ساعات اليوم بمشاهده التلفزيون تزيد من العرضة للإكتئاب؛ مثيره الى ان الاكتئاب منتشر بين الاشخاص في جميع أنحاء العالم وان الاكتئاب يؤثر على التفكير واتخاذ القرارات وبالتالي تزيد الأعباء الاقتصادية؛ منوهة إلى أهمية ممارسة الأنشطة الرياضيه والبدنية والتي تقوم بعمل وقائي كبير ضد الأمراض الإكتئاب ويساعد في زيادة الصحة العقليه والبدنية والنفسية.

الإكتئاب مشاهدة التليفزيون الصحة العقلية المشي النفس

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