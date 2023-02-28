عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جامعة إيطالية لوزير البترول: دراسة موسعة ومناقشات لاحتياجات سوق العمل فى مصر

صدى البلد

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفداً من جامعة بولى تكنيكو دى ميلانو الإيطالية ضم إيمانويلا كولومبو رئيسة الوفد المفوضة لشئون السياسات العلمية ونيكولو أستى رئيس الوفد المفوض لشئون العلاقات الدولية مع أفريقيا.

وقام الوفد خلال اللقاء باستعراض خطط الجامعة الإيطالية للتعاون مع الجامعات المصرية فى مجالات التدريبات العلمية والعملية المختلفة خاصة فى تخصصات البترول والغاز وتكنولوجيات كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات والطاقات المتجددة والصناعة على وجه العموم.

ارتفاع طفيف.. أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 28-2-2023

سعر الريال السعودي في جميع البنوك اليوم نهاية فبراير

وزير البترول: نعمل على بناء القدرات ضمن برنامج التطوير والتحديث

لراغبي الاستثمار.. البترول تحدد 6 اشتراطات لإنشاء مستودعات البوتاجاز| تفاصيل كاملة

وخلال اللقاء أكد الملا على أهمية توافق التدريب العملى مع الدراسات النظرية لإعداد جيل مطلع ومستعد لمواجهة التغيرات المتلاحقة فى صناعة البترول والغاز والتحول الطاقى واستدامة الإمدادات وذلك بالتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلى ، مثمناً أهمية الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات والشركات الإيطالية فى مختلف المجالات والتى ساهمت بشكل كبير فى تحقيق نجاحات عديدة وفائدة كبيرة للجانبين ، وأشار إلى أن تعاون قطاع البترول مع شركة إينى الإيطالية يعد نموذج متميز للشراكات الناجحة فى مجال البترول والغاز.

ومن جانبها أكدت إيمانيولا أن الجامعة لديها عدة مشروعات وبرامج تدريب مقترحة للتعاون العلمى مع الجامعات المصرية فى مجالات صناعة البترول والطاقة المتجددة المختلفة للمهندسين والفنيين وخاصة بجامعات عين شمس وبورسعيد والسويس.

مشيرة إلى إجراء الجامعة الإيطالية لدراسة موسعة ومناقشات لاحتياجات سوق العمل فى مصر وأفريقيا وآفاق التطورات والتغيرات الكبيرة التى تشهدها صناعة البترول العالمية والإقليمية مع الوضع فى الاعتبار التحديات العالمية الحالية ومعدلات الطلب المتنامي على الطاقة.

وأضافت أن البرامج المقترحة تتضمن التدريب على أحدث تكنولوجيات تحسين كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات واحتياجات مستقبل التحول الطاقى والاستدامة.


حضر اللقاء المهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى وماتيا كامبنياتى المدير التنفيذى لشركة إينى الإيطالية فى مصر.

البترول إفريقيا وزير البترول وزير البترول والثروة المعدنية الجامعات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

40 جنيه مرة واحدة|قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن والبانيه يصل 200 جنيه

تغريدة مرعبة جديدة للعالم الهولندي: استعدوا لزلزال ب8 درجات بهذه المدن

الذهب يهبط لمستويات تاريخية لأول مرة منذ 60 يوما|وعيار 21 الآن مفاجأة

وفاة فنان شهير بعد صراع مع المرض.. وتشييع جنازته بعد صلاة الظهر اليوم

هبوط جديد في أسعار الدواجن بعد الإفراج عن أعلاف بـ58 مليون دولار

ابوها هددنى بالقتل "خطيب" سارة بعد فقدان بصرها..عايز اتجوزها الفرح بعد 6 شهور

بحد أقصى 15%.. فئات لا تحصل على زيادة المعاشات 2023| تفاصيل

كيلو اللحمة بـ180 والفراخ بـ65 جنيها.. ماذا ينتظر المواطنين في رمضان؟

ترشيحاتنا

وكيله حسم الأمر.. ما وجهة محمد صلاح المقبلة بعد أنباء مغادرته ليفربول؟

الجرام بـ 954 جنيها|انخفاض أسعار الذهب ..الحق اشتري شبكتك

هل يجوز صلاة النوافل أربع ركعات متصلة بتشهدين وسلام واحد.. الإفتاء تجيب

كشفها في مذكراته.. ممثلة شهيرة ترد على تناول هاري مخدرات في بيتها

صحف الكويت تبرز استعداد مصر التام لتوفير سبل الدعم الإنساني للشعب السوري

هل التفكير في عمل المعصية عليه ذنب؟ .. علي جمعة يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أندر أنواع التوائم.. أم تثير الجدل بولادتها الثانية بعد أشهر من الأولى

شاب يرفض ارتداء خطيبته فستان أبيض في حفل زفاف لسبب غريب

ذعر بسبب رأس منفصلة بجوار مدرسة في الأقصر.. والشرطة تكشف حقيقتها

سابها بعد ما فقدت بصرها.. القصة الكاملة لإصابة بلوجر بالعمى وندالة خطيبها

فيديو

تراجع مياه البحر في الإسكندرية.. معهد علوم البحار يكشف السبب/ فيديو جراف

عودة كارتيرون لتدريب الزمالك | شائعة أم حقيقة ..شاهد

تحذير عاجل من حقنة البرد بعد وفاة شاب بعين شمس | تفاصيل صادمة

تفاصيل وكواليس مسلسلات رمضان 2023 | قنوات العرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

اﻟﻤﺰﻳﺪ