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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"الحب بتفاصيله" يواصل الانهيار فى شباك التذاكر وكريم فهمي يحتفظ بالمركز الأول

الحب بتفاصيله
الحب بتفاصيله

تنافس أمس، الأثنين، على ايرادات شباك تذاكر السينمات المصرية، عدد من الأفلام المصرية، ونجحت تلك الأعمال فى حصد مبلغ 412,941 ألف جنيه مصري فقط لا غير، وفى السطور التالية نستعرض إيرادات ومراكز تلك الأفلام….

“أنا لحبيبي”

احتفظ فيلم “أنا لحبيبي” بطولة كريم فهمي بالمركز الأول، بعدما تمكن من تحقيق إيرادات فى شباك التذاكر أمس، وصلت إلى 129,115 الف جنيه ، وهو ما أهله للحصول على المركز الأول.

فيلم “أنا لحبيبي”، من إخراج هادي الباجوري، وتأليف محمود زهران، وتدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس)، ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، بعد رفض والدتها ارتباطها بحبيبها.

أخي فوق الشجرة

“أخي فوق الشجرة” بطولة رامز جلال، إضافة إلى كل من الفنانين نسرين طافش وتارا عماد، ومحمد ثروت، وحمدى الميرغنى، وتأليف لؤى السيد، والفيلم من إخراج محمود كريم، جاء بالمركز الثاني  فى شباك التذاكر منذ طرحه.

وحقق فيلم “أخي فوق الشجرة” الذى يحافظ على تصدره على شباك التذاكر مبلغ 107,535  الف جنيه .

وتدور أحداث فيلم رامز جلال الجديد، حول شاب انطوائي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب فى إطار من الكوميديا.

“نبيل الجميل”

فيلم “نبيل الجميل أخصائى تجميل” للفنان محمد هنيدى جاء في المركز الثالث، بعدما  حقق ليلة أمس إيرادات بلغت 74,673 الف جنيه 

“نبيل الجميل أخصائي تجميل” بطولة محمد هنيدى ونور ومادلين طبر وأحمد فؤاد سليم ورحمة أحمد ومحمد سلام ومحمود حافظ وحجاج عبد العظيم، تأليف أمين جمال محمد محرز، إخراج خالد مرعي.

وتدور أحداثه حول نبيل طبيب التجميل الناجح، ومواقف كوميدية بينه وبين بطلات العمل نور  والفنانة مادلين طبر ورحمة أحمد.

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“المطاريد”

فيما أحتل  فيلم “المطاريد” المركز الرابع بعدما حقق 43,073 الف جنيه ليلة أمس.

تدور أحداث “المطاريد” في إطار كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم.

ويشارك في بطولة الفيلم إياد نصّار، وتارا عماد، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، ومحمود الليثي، ومحمود البزاوي، وحسن مالك، وطه الدسوقي، ومحمود الليثي، ودنيا سامي، ومصطفى غريب، ومحمد مولى، من تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، منتج منفذ محمد نصّار، وإخراج ياسر سامي.

“شلبي”

بفارق ليس بكبير عن فيلم “المطاريد”، جاء فيلم “شلبي” في المركز الخامس، بعدما حقق 40,117 الف جنيه.

تدور الأحداث حول الشاب صابر “كريم محمود عبد العزيز”، الذي يعمل في بيت رعب في أحد الملاهي، ويحقق حلمه بتصميم دمية ماريونيت يطلق عليها اسم شلبي، وسرعان ما يخوض صابر أحداثا مشوقة برفقة أصدقائه وجيرانه أثناء تحضير عرض للدمى وسعيهم لتحقيق الشهرة.

يشارك في فيلم “شلبي” العديد من الفنانين، منهم: كريم محمود عبد العزيز، وبيومي فؤاد، وروبي، وحاتم صلاح، وسليمان عيد، ومحمد رضوان، ونانسي صلاح، والطفلة لافينيا نادر، ويظهر المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة كضيف شرف، والفيلم من تأليف مصطفى حمدي، وتحت قيادة المخرج بيتر ميمي.

“جروب الماميز”

فيلم “جروب الماميز” جاء فى المركز السادس، حيث حقق إيرادات وصلت إلى  11,620 الف جنيه  .

العمل تدور أحداثه فى في إطار كوميدي اجتماعي، حين يجمع جروب للواتس أب خاص بالمدرسة ثلاث أمهات من ثلاث طبقات اجتماعية مختلفة، حيث تعاني مريم ونادية من علاقات سيئة مع أبنائهما، فتقرر هنا، ملكة جمال مصر السابقة، مساعدتهما للتقريب بينهما وبين أبنائهما، والفيلم من بطولة روبي ويسرا اللوزي.

“اتنين للإيجار”

فيلم “اتنين للإيجار” تذيل القائمة واحتل المركز السابع بعدما حقق ليلة أمس 6,221 جنيه ، والعمل من بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت وناهد السباعي ومحمد لطفي وميرهان حسين وثراء جبيل وإيمان السيد وسلوى محمد علي وليلي عز العرب وعارفة عبد الرسول وسامي مغاوري وإيناس مكي وناجي سعد.

“الحب بتفاصيله”

وحقق فيلم “الحب بتفاصيله” إيرادات ضعيفة، حيث احتل المركز الأخير ضمن الأعمال المعروضة.

واكتفى فيلم “الحب بتفاصيله”، بمبلغ 165 جنيها فقط فى أول أيام عرضه فى السينمات المصرية، ليحتل المركز الأخير، والذى كان يتواجد به فيلم “اثنين للإيجار”. 

كريم فهمي مصر سينما ياسمين رئيس نبيل الجميل أنا لحبيبي

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