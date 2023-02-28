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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد الهجوم على منى زكي.. طارق الشناوي: مش هيسامحوها لو عملت دور راقصة

مني زكي
مني زكي

أكد الناقد الكبير طارق الشناوي أن الهجوم الذى شنه بعض من رواد مواقع التواصل الإجتماعي على أفيش مسلسل تحت الوصاية ، والذى ظهرت فيه بطلته مني زكي بشكل منفرد ، ليس له أي معني . 

وتابع طارق الشناوي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : الهجوم مسبق ولا يحمل أي منطق ولا معني ولا يجوز من الأساس أن يحدث ، فكيف نحكم على عمل فني دون أن يعرض ؟.

أفيش مسلسل تحت الوصاية 

واستكمل طارق الشناوي : لو مني زكي قدمت على الشاشة دور ريا أو سكينة هل سنقوم بمحاكتهما لأنها تلعب دور قاتلة ، فهنا البطلة لا تمثل شخصيتها ولكن تجسد شخصية درامية . 

وأضاف طارق الشناوي قائلة : الجمهور أصبح يتقبل دور القاتلة على الشاشة بينما يرفض أن تلعب الممثلة دور راقصة على سبيل المثال ، فالمشاهد قد يسامح الممثلة فى حال قدمت دور ريا أو سكينة ، بينما سيرفضها إذا جسدت شخصية سامية جمال أو تحية كاريوكا على سبيل المثال ، فنحن أمام حالة مرضية فى التقييم يجب التصدي لها . 

الناقد الفني طارق الشناوي 

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ويقول طارق الشناوي : بعد عرض فيلم أصحاب ولا اعز اكتشفنا ان هناك من يريد ان يضرب وبضراوه ، ليس فى مني زكي شخصياً ، ولمن بلاشك انها فى الصفوف الاولي من هذا الأمر ، لانها ارتبطت فى مرحلة ما بمصطلح السينما النظيفة ، وبالتالي أصبحوا يرون أنها رمز.

مني زكي فى فيلم أصحاب ولا اعز 

قصة مسلسل تحت الوصاية 

قصة المسلسل مأخوذة من الواقع، وتدور أحداثها في إطار الدراما الاجتماعية، حول شخصية امرأة تدعى حنان (منى زكي)، وهي أم لابن بعمر 9 سنوات وطفلة رضيعة، وترعاهم بعد وفاة زوجها وسط صعوبات تواجهها بمفردها.

أبطال مسلسل تحت الوصاية

مسلسل “تحت الوصاية” يشارك في بطولته مع منى زكي كل من  نسرين أمين، ثراء جبيل، دياب، مها نصار، محمد عبد العظيم، خالد كمال، رشدي الشامي، وعدد كبير من الفنانين.

تحت الوصاية من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف شيرين دياب وخالد دياب، ويتكون من 15 حلقة.

 

منى زكى طارق الشناوى سامية جمال تحية كاريوكا الناقد الكبير طارق الشناوي مسلسل “تحت الوصاية” مسلسل تحت الوصاية

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