الزمالك بيضحكني.. خالد الغندور ينتقد نجم منتخب تونس.. ورد صادم من السليمي

انتقد خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، تصريحات سمير السليمي، لاعب منتخب تونس السابق، تجاه القلعة البيضاء.

وقال خالد الغندور في تصريحات لإذاعة “IFM Sport” التونسية:" اعترف بأن الزمالك يمر بظروف صعبىة ويعاني من مشاكل فنية على أرض الملعب، لكن اعتراضي الوحيد أن يقول كابتن سمير الزمالك بيضحكني ولاعبيته بتضحكني، هذا التصريح نوع من التقليل من قيمة الزمالك، يمكن أن تحلل من الناحية الفنية كما تشاء لن دون تقليل من الزمالك".

في المقابل رد السليمي:" نادي الزمالك من الفرق الإفريقية الكبيرة، حديثي بأن الزمالك مضحك يعني بأن الفريق يقدم مردودا هزيل فنيا، هذا هو المعني الذي أقصده وليس التقليل من اسم الزمالك، نحترم الزمالك والأهلي وكرة القدم المصرية، ولكن هناك فرق شاسع بين الترجي والزمالك في الوقت الحالي، أقولها الزمالك مستواه ضعيف لدرجة الضحك".

كان الزمالك خسر أمام الترجي التونسي بهدفين دون رد، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ترتيب المجموعة الرابعة

الترجي : 9 نقاط

المريخ : 4 نقاط

شباب بلوزداد : 3 نقاط

الزمالك: نقطة