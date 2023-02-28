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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: الحكومة المصرية تقوم بإصلاحات اقتصادية لتعزيز الشراكة

صدى البلد

  أكد وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ترحيبه بتوسيع أطر التعاون في ظل ما تقوم به الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية وإجراءات لتعزيز الشراكة.


جاء ذلك خلال زيارة الوفد اليوم /الثلاثاء/ لمنطقة شرق بورسعيد؛ لمتابعة آخر مستجدات الأعمال، وذلك ضمن التعاون والدعم الفني الذي يقدمه البنك للمنطقة الاقتصادية لتقديم خدمات أفضل للمستثمرين سواء بالمناطق الصناعية أو الموانئ التابعة.


من جانبه.. أعرب نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الشمالية محمد برايه عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك مع البنك خاصة أن منطقة شرق بورسعيد واعدة وتتمتع بموقع جغرافي على شرق المتوسط يسمح لها بسهولة التواصل مع دول السوق الأوروبي.


وقال إن ذلك يأتي في ظل تعدد الفرص الاستثمارية والإجراءات التي اتخذتها الدولة لفتح المجال أمام الاستثمارات بميناء شرق بورسعيد، واستقبال كافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك المعنية بالصناعات المغذية لصناعات السيارات والسكك الحديدية.


وعقب اللقاء، تفقد الوفد ميناء شرق بورسعيد وتضمنت الجولة الأرصفة الجديدة والمنطقة الصناعية ومحطة قناة السويس للحاويات SCCT.

 

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البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: الحكومة المصرية تقوم بإصلاحات اقتصادية لتعزيز الشراكة

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