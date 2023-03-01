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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مرسي من قطع العلاقات مع سوريا 2013

مصطفى الفقي: السيسي نجح في فتح العلاقات الدبلوماسية مع دول العالم

صدى البلد

أكد الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، أن يمكن أن نسمي ما حدث من تقارب بين الدول الفترة الأخيرة ب دبلوماسية الزلازل.

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مصطفى الفقي: زيارة سامح شكري لسوريا غطاء للإنسانية وقرب العلاقات


وأضاف مصطفى الفقي، أن في رأي كان خطأ من الدول العربية ابعاد سوريا وعزلها عن جامعة الدول العربية، متابعا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في فتح العلاقات الدبلوماسية مع دول العالم، وهذا مكسب كبير لمصر.

 

السياسة ليس بها عداء دائم 


وتابع الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، أن محمد مرسي هو السبب في قطع العلاقات مع سوريا في 2013، لافتا إلى أن السياسة ليس بها عداء دائم، أو صديق طول الوقت، ولكن تقوم علي المصالح.
 

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