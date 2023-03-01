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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

الزواج مفيد للقلب.. أمراض خطيرة تصيب العزاب أكثر

الزواج يحمي من قصور
الزواج يحمي من قصور القلب

هناك العديد من الفوائد التي يمكن جنيها من الزواج.. وقد كشفت دراسة أمريكية أجراها باحثون في جامعة كولورادو،  أن الزواج السعيد هو حقًا مفتاح حياة أطول وأكثر صحة.

 

الزواج يحمي من قصور القلب



وتوصل الباحثون، إلى أن الزواج قد يحمي مدى الحياة من أمراض قصور القلب، وذلك بسبب وجود شخص آخر يراقب صحتهم، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية. 
 

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وتتبع الباحثون، تحليل أكثر من 6800 بالغ أمريكي ، تضيف إلى مجموعة الأدلة المتزايدة التي تسلط الضوء على الفوائد الصحية غير المتوقعة لـ الزواج ، بما في ذلك تقليل خطر الإصابة بالخرف ومرض السكري  من النوع الثاني. 

وأظهرت النتائج أن العزاب مدى الحياة كانوا أكثر عرضة للوفاة بنحو 2.2 مرة في غضون خمس سنوات من تشخيصهم مقارنة بالرجال المتزوجين بمشاكل وأمراض قصور القلب.
 

الزواج يحمي من قصور القلب



ومع ذلك ، بالنسبة للنساء ، لم تكن هناك صلة بين الحالة الاجتماعية وخطر الوفاة بسبب قصور القلب. على عكس النوبة القلبية ، التي تحدث عند انسداد تدفق الدم إلى القلب فجأة ، فإن قصور القلب هو حالة مزمنة لا يستطيع القلب فيها ضخ الدم بشكل فعال لأن العضلات أصبحت ضعيفة.

وتشمل أعراض قصور القلب التعب الشديد وضيق التنفس ، وغالبًا ما يتم إدخال المرضى إلى المستشفى بسبب شدته، ولا يوجد علاج حتى الآن لقصور القلب.

وقالت الدكتورة كاتارينا ليبا، الطبيبة المقيمة في جامعة كولورادو والمؤلفة الرئيسية للدراسة: " أن الزواج قد يساهم بشكل كبير في الوقاية من مشاكل قصور القلب.

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