ست علامات في فمك قد تكون عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب

حذر طبيب من أن سوء صحة الفم يمكن أن يؤدي إلى انتقال البكتيريا عبر مجرى الدم إلى مناطق أخرى من الجسم.

وفقا لموقع express يدرك الكثير منا أهمية نظافة الفم الجيدة مما يقلل من مخاطر حدوث مشكلات مثل التسوس ورائحة الفم الكريهة وفقدان الأسنان ومع ذلك ، يمكن أن يكون لها فوائد وقائية أكثر أهمية.

وفقًا للدكتورة Helen Flaherty ، مديرة تعزيز الصحة والتعليم في Heart Research UK ، يمكن أن تزيد أمراض اللثة من خطر الإصابة بأمراض القلب ومشاكل القلب والأوعية الدموية الأخرى.

"هناك أدلة متزايدة على أن صحة الفم يمكن أن يكون لها تأثير على الأعضاء الأخرى ، بما في ذلك القلب."

أمراض اللثة

مرض قلبي

يمكن أن تزيد أمراض اللثة من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويلعب هذا الميكروبيوم الفموي الفريد دورًا مهمًا في تشكيل وتنظيم صحتنا من خلال الحفاظ على بيئة ديناميكية تحمي تجويف الفم ، وتمنع تطور المرض ، وتساعد في عملية الهضم الأولية.

بشكل عام ، يحافظ نظام المناعة في أجسامنا على التوازن من خلال مراقبة البكتيريا الضارة ، وبالتالي منع أي عدوى أو مرض.

ومع ذلك ، في حالات سوء نظافة الفم ، تزدهر البكتيريا الضارة وتتطفل على حواجز الدفاع عن الجسم وتؤدي إلى تسوس الأسنان والتهاب اللثة.

"واحدة من أكثر أمراض الأسنان شيوعًا هي أمراض اللثة ، أو أمراض اللثة ، والتي تبدأ مع التهاب اللثة ، المعروف أيضًا باسم التهاب اللثة.

أمراض اللثة

إليك الأعراض الستة لأمراض اللثة للبحث عنها:

احمرار اللثة أو تورمها أو ألم عند لمسها

نزيف اللثة عند تنظيف الأسنان بالفرشاة أو الخيط أو الأكل

إفرازات صديد من اللثة

رائحة الفم الكريهة أو طعم سيء في الفم

انحسار خط اللثة

سحب اللثة بعيدًا عن الأسنان أو تذبذب الأسنان عند لمسها.

خطر الإصابة بأمراض اللثة



لتقليل خطر الإصابة بأمراض اللثة:

تفريش

تنظيف الأسنان

باستخدام غسول الفم

اتباع نظام غذائي صحي

حضور فحوصات الأسنان الدورية.