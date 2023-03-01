مي كساب تروج لـ مسلسلها الرمضاني "اللعبة ٣"

روجت الفنانة مي كساب لـ مسلسلها الجديد"اللعبة ٣" والذي يعرض خلال السباق الرمضاني القادم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وشاركت مي كساب البوستر التشويقي للمسلسل، وعلقت:"مسلسل اللعبة ٣،اللعب مع الكبار يعرض حصريا في رمضان، رمضان يجمعنا علي قناة ام بس سي مصر".

وعلي صعيد أخر، كشفت الفنانة مي كساب عن كواليس مسلسل "العمدة"، قائلة:" أقدم شخصية طيبة في المسلسل..هكون الزوجة الأولى لمحمد رمضان".

واسترسلت “مي كساب” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”:" فريق عمل المسلسل متعاون وكلنا بنحب بعض..وكل دور مختلف عن غيره"، مضيفة:" مفيش مجال أن حد يضايق والكل مبسوط".

وأكملت:"تصوير المسلسل سينتهي خلال 12 يوم، ولن يكون هناك تصوير في شهر رمضان"، متابعة:" المسلسل هيكون مختلف تماما ومبسوطة بتجربتي مع محمد سامي".

ووجهت حديثها للفنانة يسرا، قائلة:"الفنانة يسرا وش الخير والسعد على أي حد بيشتغل معاها".