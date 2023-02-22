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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

استنونا رمضان 2023.. مي كساب بالحجاب من كواليس مسلسل العمدة

مي كساب
مي كساب

شوقت الفنانة مي كساب المتابعين، لمسلسل “العمدة” المقرر عرضة في موسم رمضان 2023، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت مي كساب صورة من كواليس المسلسل، وعلقت كاتبة: “ثريا، استنونا مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023، ربنا يدينا من كرمه وفضله”.

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مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، بطولة محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومى كساب، وأحمد داش، وهيدي كريم، وفريدة سيف النصر، وطارق النهري، وطارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.

الفنانة مى كساب مي كساب مسلسل “العمدة” العمدة رمضان 2023

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