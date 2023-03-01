الإمارات تطلق محطات وقود بالذكاء الاصطناعي.. كيف تعمل؟

أعلنت شركة "أدنوك للتوزيع" بالإمارات، عن طرح أحدث خدماتها باسم "أدنوك فل آند غو"، لتصبح بذلك أول موزع وقود على مستوى المنطقة يطرح هذه التقنية المبتكرة في محطات الخدمة.

وبواسطة التقنية سيصبح بالإمكان التعرف على السيارة وتذكر نوع الوقود المفضل لديك، وستتوفر الخدمة في دبي وأبو ظبي في ثلاث من محطات الخدمة الرئيسية: على شارع الشيخ زايد في دبي وشارع كورنيش أبوظبي والخالدية.

وتنوي "أدنوك للتوزيع" تقديم خدمة "أدنوك فل آند غو" في كل مناطق انتشارها في الإمارات.

وتعتمد الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على أبرز الابتكارات الحديثة في تكنولوجيا الرؤية الحاسوبية، بما في ذلك نماذج التعلم الآلي التي تمكن الحاسوب من التعرف على السيارات والاستجابة على نحو يضفي طابعا شخصيا على تجربة التزويد بالوقود.