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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر تنظم حملة للتبرع بالدم

صدى البلد

 نظمت الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر بالتنسيق مع المركز الإقليمي لنقل الدم بالسويس، حملة للتبرع بالدم ، بمقر الهيئة بالسويس، استمرارا للدور المجتمعي للهيئة، من خلال تفعيل المبادرات الانسانية، حيث شارك في الحملة موظفي الهيئة.

 وأعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنساني الذى يسهم في انقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين .


وقال اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة ان الحملة جاءت بناء على تعليمات وزير النقل الفريق كامل الوزير بتسهيل اقامة حملات للتبرع بالدم بالتنسيق بين وزارة الصحة والجهات التابعة لوزارة النقل للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من الدم الآمن ومشتقاته على مستوى الجمهورية، واستمرارا لنجاح حملات التبرع بالدم خلال الأعوام السابقة .

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