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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شحن 52 ألف طن كلنكر.. انتعاش حركة سفن البضائع بموانئ بورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتعشت حركة سفن البضائع العامة بموانئ بورسعيد حيث استقبلت  الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد السفينة ETGSOUT HERNCROSS  القادمة من تركيا بحمولة كلية للسفينة 35607 طن وذلك لشحن 52 ألف  طن من خام الكلنكر إلى كوت ديفوار المستورد الأول لخام الكلنكر من الميناء  .

كما استقبل ميناء شرق بورسعيد السفينة KINLING القادمة من إيطاليا بحمولة 22360 طن وذلك لشحن 35 ألف طن أسمنت أبيض إلى سيراليون .

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واستقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة BOMAR JUPITER القادمة من قبرص وذلك لشحن 8 آلاف طن صودا كاوية وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات الشحن متجهة إلى تركيا .

كما وصل الميناء السفينة ZAMZAM 1  القادمة من تركيا وذلك لتفريغ 3553 طن رخام بالميناء.

وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن و التفريغ على الأرصفة .

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