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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خالف التوقعات.. تحرك مفاجيء في سعر الذهب اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

خالفت أسعار الذهب اليوم الأربعاء التوقعات وشهدت ارتفاعا بنحو ٤٠ جنيها تقريبا في الجرام الواحد.

وذلك بعد أن تراجعت أسعار الذهب أمس بشكل كبير متجهة نحو أقل سعر له في ٢٠٢٣.

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تراجعت 12 جنيها.. هبوط مفاجئ بأسعار الدواجن اليوم في الأسواق 

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النهاردة وبكرة وبعده.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن بالأسواق

سعر الذهب اليوم 

توقع خبراء “كوميرز بنك” أن تشهد أسعار الذهب انخفاضًا كبيرا على المدى القصير، وذلك بعد أن انخفض سعر المعدن الأصفر إلى أقل من 1820 دولارًا ليسجل أدنى مستوى له منذ نهاية ديسمبر.

كما توقعوا أن يواجه الذهب المزيد من الرياح المعاكسة والضغوط الهبوطية خلال الفترة المقبلة .

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-3-2023، ضمن نشرته الخدمية. 

سعر  الذهب الآن 

سعر الذهب  عيار ١٨    سجل      ١٤٥٦ جنيها للشراء 

سعر الذهب عيار ٢١    الأكثر انتشارا وصل إلى   ١٧١٠ جنيهات 

سعر جرام  الذهب اليوم عيار ٢٤    الأعلى سعرا سجل    ١٩٥٤ جنيها

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هترخص قبل رمضان.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في الأسواق

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قبل رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات مارس 2023

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجل الجنيه الذهب اليوم الأربعاء  ١ مارس ٢٠٢٣ نحو ١٣,٦٨٠ جنيه

وسجل سعر  الأونصة اليوم (الأوقيه) ٦٠,٧٦٠ جنيه 

أسعار الذهب بالمصنعية

أسعار الذهب اليوم التي تم عرضها لا تشمل المصنعية، وتتراوح سعر مصنعية الذهب بين ٣ إلى ٧% على حسب المشغوله الذهبية ويختلف قليلا من محل إلى أخر.

أسعار الذهب اليوم 

وعن أسعار بيع الذهب فتقبل نحو ١٠ جنيهات تقريبا عن سعر شراء الذهب

وسجل سعر الذهب  عيار ١٨ سجل ١٤٤٣ جنيها للبيع 

سعر الذهب عيار ٢١ الأكثر انتشارا وصل إلى ١٧٠٠ جنيه للبيع

سعر جرام الذهب عيار ٢٤ الأعلى سعرا سجل ١٩٤٥ جنيها للبيع

                            

سعر الذهب عالميا  سجل 1838 دولارا للأونصة.

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