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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هترخص قبل رمضان.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في الأسواق

صدى البلد

 

استقرت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 1-3-2023 أول أيام الشهر الجاري، في جميع الأسواق والمنافذ الاستهلاكية.

وأكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن أسعار اللحوم ستشهد انخفاض خلال الفترة القادمة قائلا: "في رمضان المعروض كثير وأسعار اللحوم هتنزل وفي كمية كبيرة داخلة السوق المصرية عشان رمضان، وعارفين استهلاكنا كمصريين من اللحوم والدواجن والزيوت، ووزارة التموين لها دراسات واستراتيجيات وفي تنسيق بينا وبين الوزارات".

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أسعار اللحوم البلدي اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار اللحوم البلدي والمستوردة في الاسواق والمنافذ الحكومية اليوم الاربعاء 1 مارس 2023، ضمن نشرته الخدمية.

أسعار اللحوم المستوردة اليوم 

وسجّلت أسعار اللحوم السودانية ‏الطازجة اليوم 135 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر اللحوم البرازيلي المجمدة إلى 120 جنيهًا.

سعر اللحوم الحمراء اليوم

وسجّلت أسعار اللحوم في منافذ أهلاً رمضان اليوم، سعر الكيلو للحوم الطازجة السوداني 135 جنيهًا، ويتراوح سعر اللحوم البلدي من سعر 150 جنيهًا إلى 170 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الكيلو من لحوم الضأن البلدي الطازجة 165 جنيهًا.

 

أسعار اللحوم المجمدة اليوم 

كما وفرت معارض أهلاً رمضان كميات كبيرة من اللحوم المجمدة البرازيلي واللحم المفروم والكفتة بأسعار مخفضة بطبق وزنه 500 جرام بسعر 60 جنيهًا.

أسعار اللحوم السودانية اليوم 

وفي منافذ وزارة الزراعة، وصلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم إلى 150 و160 جنيهًا للكيلو وفي منافذ وزارة التموين وصلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة إلى 135 جنيهًا للكيلو الواحد.

وتراوحت أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة بين 160 و180 جنيهًا للكيلو.

 

أسعار اللحوم اليوم

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 200 - 270 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 240 و280 جنيهًا وفقا للقطعية، وذلك بعد ارتفاع 20 جنيهًا للكيلو.

سعر اللحمة الجملي  

وارتفعت سعر اللحمة الجملى عند 180 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 150 و170 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

 

أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة

سجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعر 160 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 220 جنيهًا

تبدأ أسعار اللحوم المجمدة اليوم تراوحت من 90 لـ100 جنيه، وسجل سعر اللحم الضأن 135 جنيها على حسب نوع اللحم ، وسجلت الكبدة 135 جنيهًا ، أما اللحم المفروم وصل سعرها 150 جنيهًا ، أما أسعار السجق فتسجل 90 جنيهًا ، والشاورما تسجل سعر 120 جنيهًا .

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