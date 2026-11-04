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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد تتفقد مركز تدريب التشييد والبناء بالخارجة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

تفقدت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم، مركز تدريب التشييد والبناء بمدينة الخارجة؛ لبحث إمكانية إعادة توظيفه واستغلاله في إقامة بيوت للطلبة.

 وذلك في إطار جهود المحافظة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، والتوسع في إتاحة خدمات الإقامة والرعاية للطلاب المغتربين ، يرافقها السيد محمد كجك، نائب المحافظ، والأستاذ جهاد متولي، رئيس مركز الخارجة، والمهندس أحمد عطية، مدير الإدارة الهندسية بالمركز.

واطلعت المحافظ على مكونات المركز، المقام على مساحة نحو 14 ألف م² ، والكائن بشارع الدكتور أحمد فخري بجوار المدينة الجامعية للفتيات، وما يضمه من مبانٍ وورش وتجهيزات؛ للوقوف على طبيعة المساحات المتاحة ومدى ملاءمتها لإعادة التوظيف وفقًا للاشتراطات الهندسية والإنشائية المنظمة للاستخدام السكني، بما يدعم التوسع في الطاقة الاستيعابية لخدمات الإسكان الطلابي، ويوفر بيئة إقامة آمنة ومناسبة للطلاب المغتربين من أبناء المحافظة والوافدين إليها للدراسة.

وفي هذا السياق، وجهت المحافظ بتشكيل لجنة فنية مختصة لحصر الآلات والمعدات والأجهزة الموجودة بالورش، وإعداد بيان تفصيلي بحالتها الفنية ومدى صلاحيتها التشغيلية، وتحديد أوجه الاستفادة منها؛ بالتوازي مع إعداد تصور متكامل للاحتياجات الفنية والهندسية ومتطلبات التأهيل ورفع الكفاءة والمرافق الأساسية اللازمة لإعادة توظيف المبنى، ودراسة الطاقة الاستيعابية المقترحة وآليات الإدارة والتشغيل، بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ تمهيدًا لعرض النتائج واتخاذ الإجراءات بما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى من الموقع.

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