تراجعت 12 جنيها.. هبوط مفاجيء بأسعار الدواجن اليوم في الأسواق 

عاودت أسعار الدواجن اليوم التراجع بداية تعاملات أول الشهر الجاري 1-3-2023، بعد أن وصل سعر الكيلو إلى 90 جنيها.

وكانت قد تراجعت أسعار الدواجن الأحد الماضي إلى 64 جنيها في المزرعة ثم ارتفعت بعد ذلك لتصل إلى 73 جنيها، ثم تراجعت اليوم إلى مستوى ال 68 جنيها للكيلو في المزرعة.

ووصل إجمالي التراجع في سعر الدواجن منذ بداية الاسبوع وحتى اليوم إلى 12 جنيها تقريبا .

وسجلت أسعار الدواجن اليوم بنحو 5 جنيهات ليتجاوز إجمالي التراجع إلى 12 جنيها في الكيلو الواحد.

وحول أسباب انخفاض أسعار الدواجن، قال سامح السيد، رئيس غرفة الدواجن بالجيزة: "الرئيس منذ قبل حدوث أزمة الدواجن أصدر قرار بتنظيم لجنة عليا لتنظيم صناعة الدواجن في مصر وكلف وزير الزراعة برئاسة هذه اللجنة وأن تنعقد أسبوعيا لمناقشة التطورات".

وأضاف "سامح السيد"، أن اللجنة قامت بعمل اجتماع مع منتجي الدواجن والبيض لحل أزمة ارتفاع الأسعار منذ البداية ولكن لم يكن هناك جدوي من قبل المنتجين .

سعر الدواجن اليوم

وأشار إلى أنه تم الإفراج عن جميع كميات الأعلاف المطلوبة لجميع مزارع الدواجن وتم القضاء علي تلك الأزمة، مشيرا إلى أن سعر الدواجن سوف ينخفض تدريجياً مع الوقت حتي تكتمل فترة الدورة الخاصة بالإنتاج.

وكان قد توقع سامح السيد، رئيس غرفة الدواجن بالجيزة أن تتراجع أسعار الدواجن خلال الشهر الجاري بعد أن وصلت إلى 90 جنيها للكيلو عند وصولها للمستهلك.

وينشر موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ ، ضمن نشرته الخدمية .

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة ٦٨ جنيها لتصل إلى المستهلك بنحو ٧٨ جنيها تقريبا بعد إضافة ربح التاجر ومصاريف النقل.

ووصل أسعار الدواجن الامهات الابيض إلى ٥٦ جنيها للكيلو لتصل إلى المستهلك بنحو ٦٦ جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم للمستهلك

سجلت أسعار الدواجن الساسو “الدواجن الحمراء” ٧٩ جنيها للكيلو في المزرعة لتصل سعر الدواجن اليوم للمستهلك بنحو ٨٨ جنيها تقريبا.

واستقر سعر الكتكوت اليوم عند ١٨ جنيها لليكلو بعد أن وصل في بعض الشركات إلى 30 جنيها للكتكوت اليوحد.

أسعار الدواجن اليوم

تراوحت أسعار الاوراك اليوم بين ٧٨ و٨٠ جنيها للكيلو، وسعر البانية اليوم تراوح بين ١٧٠ إلى ١٧٥ جنيها للكيلو الواحد، وسجلت أسعار الكبد الاوانص ٦٥ و٧٠ جنيها للكيلو، ووصل كيلو الاجنحة إلى 40 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم

تراجع سعر البيض الأبيض اليوم إلى ٩٨ جنيه ليصل إلى المستهلك بنحو ١٠٧ جنيهات تقريبا للطبق.

ووصل سعر طبق البيض الاحمر إلى ١١١ جنيها في المزرعة لتصل إلى المساهلك بنحو ١٢٠ جنيها.

وسجل سعر البيض البلدي اليوم ١٠٦ جنيها ليصل إلى المستهلك بنحو ١١٦ و120 جنيها للطبق