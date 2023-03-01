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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خسائر تاريخية.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر 

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

هبطت أسعار الذهب لمستويات تاريخية اتجه خلالها سعر الذهب إلى أدنى مستوى منذ بداية العام الجاري.

وشهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، استقرارا نسبيا، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية في كافة مجالات الصاغة.

وعالميا، تتداول أسعار الذهب أمس الثلاثاء  بالقرب من أدنى مستوى سجلته في 2023، بسبب تعافي الدولار وتعهد الفيدرالي الأمريكي بمحاربة التضخم.

 واتجه سعر الذهب صوب أكبر خسارة شهرية لها منذ يونيو 2021، وفي ظل توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة قريبا.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الأخباري سعر الذهب اليوم في مصر، ضمن نشرته الخدمية، حيث يهتم الكثيرون من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا 1,897 جنيه للبيع و 1,909 جنيه للبيع.

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سعر الذهب عيار 22

ووصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 بيع 1,739 شراء 1,750

سعر الذهب عيار 21

وسعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا 1660 جنيه للبيع و1670 جنيه للشراء

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أسعار الذهب اليوم 

أسعار الذهب عيار 24 بيع 1,897 شراء 1,909

أسعار الذهب عيار 22 بيع 1,739 شراء 1,750

أسعار الذهب عيار 21 بيع 1,660 شراء 1,670

أسعار الذهب عيار 18 بيع 1,423 شراء 1,431

أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,107 شراء 1,113

أسعار الذهب عيار 12 بيع 949 شراء 954

الاونصة بيع 59,001 شراء 59,357

سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 13,280 شراء 13,360

الكيلو بيع 1,897,143 شراء 1,908,571

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء أول أيا الشهر الجاري مارس ٢٠٢٣ نحو 13.280 جنيه للبيع و13.360 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم سعر الذهب اليوم عيار 21 اسعار الذهب اليوم سعر الذهب الان سعر الذهب مصر سعر اذهب الان الذهب

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