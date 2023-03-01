من دبي.. مايا دياب تشوق المتابعين لأحدث أعمالها

شاركت الفنانة مايا دياب، صورًا من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلقت مايا دياب علي الصور، كاتبة: “اهلا من دبي، أشياء كثيرة قادمة مثيرة، ابقوا منتظرين”.

يذكر أن الفنانة مايا دياب أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات العالمي عن إلغاء حفلها الذي كان من المقرر إقامته فى لبنان، بسبب زلزال سوريا وتركيا .

وقالت مايا دياب فى تغريدة عبر توتير قائلة : طالبت وسعيت والحمد لله قدرت إني ألغي الحفل الذي كان من المقرر إقامته يوم ١٣ فبراير بلبنان، الفن إنسانية قبل أن يكون ترفيه والفنان لازم يكون حاسس بالحد الأدنى من الفرح حتى يفرّح الناس وانا ما قادرة كون إيجابية بظل هالكارثة التي لن نتخطاها، اعتذر من كل شخص كان حاجز إن شاء الله نلتقي بالفرح".