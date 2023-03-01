زلزال جديد بقوة 4.3 ريختر يضرب تركيا

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، بوقوع زلزال جديد في مدينة كهرمان مرعش “الواقع بها زلزال 6 فبراير”.

ووقع زلزال بقوة 4.3 درجة في كهرمان مرعش عند الساعة 19.38، ولم تعلن السلطات التركية عن اى ضحايا أو مصابين إثر الزلزال الأخير.

وكان قد أعلن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، اليوم الأربعاء، عن خطة شاملة تستهدف الحماية من الزلازل، وذلك بهدف بدء العمل الفوري لمواجهة خطر الزلزال المتوقع في مدينة إسطنبول.

وتحمل خطة البلدية عنوان "تعبئة شاملة لزلزال إسطنبول"، والتي تأتي وسط توقع الجهات الرسمية والمختصين بالزلازل في تركيا.

والذي أفادوا بأن مدينة إسطنبول معرضة لخطر حدوث زلزال كبير، بقوة تتجاوز 7.5 درجة على مقياس ريختر، وهو ما قد يؤدي لنتائج كارثية في المدينة، تكون نتائجها أكبر من نتائج زلزالي جنوب تركيا.