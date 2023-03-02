نجم الأهلي السابق يعلنها: كولر أفضل من موسيماني في الأهلي

أكد رضا شحاتة نجم الأهلي والمدير الفني السابق لفريق الجونة أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي يعد أفضل فنياً من الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق.

وقال رضا شحاتة نجم الأهلي والمدير الفني السابق لفريق الجونة ، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :"نتائج السويسري مارسيل كولر تؤكد أنه الأفضل مع فريق الأهلي عن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني والذي كان محظوظ جداً في أغلب المباريات التي أدارها".

وتابع:"من وجهة نظري أن موسيماني كان محظوظاً أكثر من "كولر" مع فريق الأهلي ".