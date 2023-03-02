بشرى للمصريين.. زيادة الأجور و15% للمعاشات | اِعرف مرتبك هيبقى كام

جاء عام 2023 حاملا العديد من الزيادات الإستثنائية و المفاجآت للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات ، حيث وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة، بالتعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين في الجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، اعتبارًا من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.

بحد أدنى 1000 جنيه شهريا. زيادة مرتبات الموظفين بداية أبريل المقبل 2023

حيث وجه الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

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في سياق متصل ، جاء قانون الخدمة المدنية محددا للحوافز الممنوحة للموظفين الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، مع وضع زيادة في حوافز التميز العلمي بزيادة عدد السنوات التي يؤديها في الخدمة .

يكون حافز التميز العلمي المشار إليه بنسب 7% من الأجر الوظيفي أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر :

1- 25 جنيها شهريا لمن يحصل علي مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

2- 50 جنيهاً شهرياً لمن يحصل علي مؤهل عال.

3- 75 جنيها شهرياً لمن يحصل علي دبلومة مدتها سنتان دراسيتان علي الأقل,

4- 100 جنيه شهرياً لمن يحصل علي درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية علي الأقل.

5- 200 جنيه شهريا لمن يحصل علي درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

ووفقا لذات المادة القانونية، تحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز، علي ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عند ذات المستوي العلمي.

زيادة مرتبات الموظفين يوليو المقبل

و فيما يتعلق بالموظفين، من المقرر أن تكون هناك زيادة في المرتبات شهر يوليو المقبل 2023، لكن نسبة الزيلدة لم تحدد بعد، حيث إن الزيادة بموجب القانون، تحددها الحكومة، لكن لا تقل الزيادة عن 7% من الأجر الذي تتقاضاه فيما تقوم الحكومة بتحديد نسبة الزيادة كل عام.

موعد جديد لـ زيادة المعاشات 2023

زيادة المعاشات من المقرر لها وفقًا لـ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أن تكون بداية من شهر يوليو المقبل تقريبًا، حيث نص القانون على أن يمنح أصحاب المعاشات علاوة دورية بحد أقصى 15% من قيمة المعاش الذي يتقاضاه المستفيدون.

ونص قانون المعاشات الجديد على أن تصرف لأصحاب المعاشات علاوة دورية في الأول من يوليو من كل عام، وحدد القانون نسبة الزيادة فنص على ألا تتجاوز قيمة المعاشات 15%.

لكن الرئيس السيسي وجه اليوم بزيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023 .